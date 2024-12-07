»ÍÀéÆ¬¿È¤Î¸åÆ£Âó¼Â¡Öº£¤Ç¤âTikTok¤Î¿Í¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡×Î¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¹ðÇò¡¡£²ºýÌÜ¥³¥é¥àÈ¯Çä
»ÍÀéÆ¬¿È¤Î¸åÆ£Âó¼Â¡Ê27¡Ë¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö°Â¿´¤Ç¤¤ëÃË(¤Ò¤È)¡×¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë´©¹ÔµÇ°¥È¡¼¥¯¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¼«¿È2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥³¥é¥à½¸¤Ç¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤Ç19Ç¯¤«¤éÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥é¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£5Ç¯´Ö½ñ¤Î±¤á¤¿¥³¥é¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·ºî¡¢¤½¤Î²òÀâ¤äÁêÊý¤«¤é¤ÎÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Ê¤É¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡¢¸åÆ£¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤¬Âç²òË¶¤µ¤ì¤¿1ºý¡£
¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÁêÊý¤ÎÅÔÃÛÂóµª¡Ê27¡ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤¹¤ë¡ÈµÜËÜÄ¾µ±¡É¤ÈÀÐ¶¶ÎËÂç¡Ê28¡Ë¤¬Ê±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¤¿¡ÈÏÂÅÄÍ¥ºÈ¡É¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£µÜËÜ¤ÈÏÂÅÄ¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ìÅÐ¾ì¤·¤¿¸åÆ£¤Ï¡¢Á°È¾¤Ç¤Ï»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤«¤é»öÁ°¤ËÊç¤Ã¤¿¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¡¢Ï¢ºÜÅö»þ¤ÎÏÃ¤«¤é½ñÀÒ²½¤Î¿´¶¤Þ¤Ç¡Ö°Â¿´¤Ç¤¤ëÃË¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ¢ÏÃ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
ÅÔÃÛ¤ÈÀÐ¶¶¤«¤é½ñÀÒ²½¤·¤¿Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¸åÆ£¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«5Ç¯¸å¤Ë½ñÀÒ²½¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶·ã¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¤Ê¥³¥é¥à¤Ï¡ÖTikTok¤Î¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥é¥à¤Ç¡Öº£¤Ç¤âËÜÅö¤ËTikTok¤Î¿Í¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö°Â¿´¤Ç¤¤ëÃË¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡Ö1Ç¯¤´¤È¤Ëº£¤ÎËÍ¤«¤é¤Î´¶ÁÛ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤É¤³¤í¡£¿¶¤êÊÖ¤ê¤Î´¶ÁÛ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢²áµî¤Î¥³¥é¥à¤òÆÉ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
ÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤Ï»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡¢¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¡Ê38¡Ë¤¬´ó¤»¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ð¤ì¤ë¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ð¤ì¤ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ðº£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£ÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤¤Ê¸»ú¤¬1Ê¸»ú¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È´¶ÌµÎÌ¡£ÁêÊý2¿Í¤«¤é¤ÎÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÃÇ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥Í¥¿¹ç¤ï¤»Ãæ¤ËÁêÊý¤¬¥Í¥¿¤ò¤«¤ó¤À¸å¤ËÍê¤ó¤À¡£2¿Í¤È¤âÆó¤ÄÊÖ»ö¤ÇOK¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¡£¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡Ø°Â¿´¤Ç¤¤ëÃË¡Ù¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ë¤Ï¼Ì¿¿»£±ÆOK¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò¼Â»Ü¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡ÖË°¤¤º¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢»²²Ã¼Ô1¿Í1¿Í¤È²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë¥µ¥¤¥óÆþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£