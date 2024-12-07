¡Ú¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡Û2024Ç¯Åß¤ÎÎø°¦±¿¤ò¿ÇÃÇ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¥±¡¼¥¤Ï¤É¤ì¡©¡×
¡Ú¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡¡Û2024Ç¯Åß¤ÎÎø°¦±¿
Question.1
´Å¤¤¤â¤Î¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥±¡¼¥²°¤µ¤ó¤òË¬¤ì¤¿¤¢¤Ê¤¿¡£¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥±¡¼¥¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Áª¤Ö¥±¡¼¥¤Ï¼¡¤Î¤¦¤Á¤É¤ì¡©
A.¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥
B.¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
C.¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥
D.¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥
¡Ú¿ÇÃÇ·ë²Ì¡¡Û
A.¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥
2024Ç¯Åß¤ÎÎø°¦±¿¤Ï¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¾å¼ê¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãû¤·¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢2¿Í¤¤ê¤Î»þ´Ö¤ò¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Þ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤¹¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉáÃÊ¤Ç¤¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½Ð²ñ¤¤¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤É¤Î¹Ô»ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¾Ç¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¹½¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¤±ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
B.¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
2024Ç¯Åß¤ÎÎø°¦±¿¤Ï¡¢¼«Ê¬Ëá¤¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅß¤ÏÎø°¦¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¥á¥¤¥¯¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿³°¸«¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤¿¤êÃÎ¼±¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆâÌÌ¤Î½¼¼Â¤Ë¥ê¥½¡¼¥¹¤ò³ä¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤½¤·¤Æ°ìÃÊ¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎø°¦±¿¤Ï¡¢½Õ¤¬¶á¤Å¤¯¤Û¤É¤Ë³«²Ö¤·±¿µ¤¤ò¾å¾º¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
C.¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥
2024Ç¯Åß¤ÎÎø°¦±¿¤Ï¡¢¤³¤ÎÅß¤³¤½¤¬¾¡Éé»þ¡ª¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¤³¤ÎÅß¤¬¾¡Éé»þ¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÛ£Ëæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤È¸þ¤¹ç¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Þ¤º¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡ý
D.¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥
2024Ç¯Åß¤ÎÎø°¦±¿¤Ï¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÇÈÍðËü¾æ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅß¤Ï¡¢Ã»¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤ÇÎø°¦±¿¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤½¤¦¤ÊÃû¤·¡£Âç³¤¤ÇÇÈ¤ËÍÉ¤é¤ì¤ë¾®½®¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏNG¡£
¡Öº£¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦»þ´ü¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Î®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿´Íý¥Æ¥¹¥È¢¡ÛÎø°¦±¿¥¢¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à
Question.2
¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤¢¤Ê¤¿¡£ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡©
A.¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÇÇÉ¼ê¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó
B.ÀÄ°ì¿§¤ÇÈþ¤·¤¤¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó
C.Áõ¾þ¤Ë¶Å¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó
D.ÃÝ¤äÏÂ»±¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÏÂÉ÷¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó
¡Ú¿ÇÃÇ·ë²Ì¢¡Û
A.¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÇÇÉ¼ê¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó
¤³¤ÎÅß¤ÎÎø°¦±¿¥¢¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÀÐ¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ô¥ó¤äÂç¿¶¤ê¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤â¤Î¤¬ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏË¹»Ò¤Ê¤É¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤êÈ±¤äÆ¬Éô¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î´Ø·¸¸þ¾å¤ä¡¢½Ð²ñ¤¤¤Î±¿µ¤¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
B.ÀÄ°ì¿§¤ÇÈþ¤·¤¤¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó
¤³¤ÎÅß¤ÎÎø°¦±¿¥¢¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢¹á¤ê¤âÅ·Á³Í³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤Ê¤É¤¤Ä¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åß¾ì¤Î´¥Áç¤Ç¹Ó¤ì¤¬¤Á¤Ê¡¢¼ê¤äÄÞ¤Î¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤Þ¤á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°ìÃÊ¤È°ú¤Î©¤Á¡¢Îø°¦±¿¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
C.Áõ¾þ¤Ë¶Å¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó
¤³¤ÎÅß¤ÎÎø°¦±¿¥¢¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥Õ¥¡¡¼ÁÇºà¤ÎÁõ¾þÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¼êÂÞ¤ò¿·Ä´¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥Õ¥¡¡¼ÁÇºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¤ä¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¾®Êª¤Ç¤âOK¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¤ÁÇºà¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤òÌþ¤·¡¢Îø°¦±¿¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ë½õ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
D.ÃÝ¤äÏÂ»±¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÏÂÉ÷¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó
¤³¤ÎÅß¤ÎÎø°¦±¿¥¢¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥Ö¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥ª¥·¥ã¥ìÅÙ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢¼ÂÍÑÀ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÊâ¤¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¡¢¤è¤êÎÉ¤¤±¿µ¤¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£¿§Áª¤Ó¤ËÌÂ¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÉþ¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥·¥Ã¥¯¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¡ý Â¸µ¤Ë¤â°Õ¼±¤òÇÛ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤¸¯¤¤²°¤µ¤ó¤Ê°ìÌÌ¤¬É½ÌÌ²½¤·¤ÆÎø°¦±¿¥¢¥Ã¥×¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
nikolaschka¡Ê¥Ë¥³¥é¥·¥«¡ËÀèÀ¸
Îø°¦¤«¤é»Å»ö¤ÎÁêÃÌ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯´ÕÄê¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¼ÂÎÏÇÉÀê¤¤»Õ¡£¼ç¤ÊÀê½Ñ¤Ï¥¿¥í¥Ã¥È¡¢¿ôÈë½Ñ¡¢¥ë¡¼¥ó¤Ê¤É¡£¿Æ¿È¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Åª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÇÁêÃÌ¼Ô¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£