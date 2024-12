ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。

今回は2024年11月29日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「初音ミクシリーズ ちょこのせ プレミアムフィギュア“初音ミク×シナモロール”おすましVer.」を紹介します!

セガプライズ サンリオ「初音ミクシリーズ ちょこのせ プレミアムフィギュア“初音ミク×シナモロール”おすましVer. 」

© CFM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655084

投入時期:2024年11月29日より順次

サイズ:全長約10×14cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガから続々登場している、バーチャル・シンガー「初音ミク」とサンリオの人気キャラクター「シナモロール」がコラボレーションしたプライズ。

2024年11月のラインナップとして、いろんな場所にちょこっと乗せて飾れる、”ちょこのせ”プレミアムフィギュアシリーズから「初音ミク」と「シナモロール」のおすましバージョンが登場します。

© CFM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655084

カールするようにデザインされた、動きのある「初音ミク」のヘアスタイルも印象的です。

「初音ミク」のお膝に乗った「シナモロール」と「みるく」は、お揃いの黒とブルーのリボンでコーディネートしています。

© CFM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655084

ハイヒールに黒いスカート、白いシャツを着こなす「初音ミク」の、ちょこんと座る姿がかわいいフィギュアです。

© CFM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655084

少し首を傾げている「初音ミク」の姿も注目ポイント。

いろいろな場所に飾って楽しめるグッズです。

おすましした表情がかわいい「初音ミク」と「シナモロール」のちょこのせプレミアムフィギュア。

セガプライズの「初音ミクシリーズ ちょこのせ プレミアムフィギュア“初音ミク×シナモロール”おすましVer. 」は、2024年11月29日より順次、全国のゲームセンターなどに投入予定です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post お揃いのリボンを付けたシナモロールを抱っこ!セガプライズ サンリオ「初音ミクシリーズ ちょこのせ プレミアムフィギュア」 appeared first on Dtimes.