セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年11月29日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『モアナと伝説の海2』 Lぬいぐるみ “マウイ”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『モアナと伝説の海2』 Lぬいぐるみ “マウイ”

登場時期:2024年11月29日より順次

サイズ:全長約24×14×32cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

美しい海と海に選ばれた少女「モアナ」の成長を描いた、ディズニーのアドベンチャー・ファンタジー映画『モアナと伝説の海』

2024年12月6日より続編となる『モアナと伝説の海2』が公開されます!

最新作の公開に合わせて、セガプライズから「マウイ」のぬいぐるみが登場。

「モアナ」とともに冒険へ繰り出す、半神半人のキャラクターです。

太い眉が特徴的な凜々しい表情の「マウイ」

頼もしさを感じる、力強い姿のぬいぐるみです☆

クセのある髪や体の模様も細かく表現されています。

『モアナと伝説の海2』での活躍にも期待が高まる「マウイ」がぬいぐるみになって登場。

セガプライズの『モアナと伝説の海2』 Lぬいぐるみ “マウイ”は、2024年11月29日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

