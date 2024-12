セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年11月29日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、『モアナと伝説の海2』 スーパーラージぬいぐるみ “プア”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『モアナと伝説の海2』 スーパーラージぬいぐるみ “プア”

登場時期:2024年11月29日より順次

サイズ:全長約33×30×44cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年12月6日より全国ロードショーとなる、ディズニー最新作『モアナと伝説の海2』

『モアナと伝説の海2』の公開に合わせて、「モアナ」の忠実なペット「プア」の大きなぬいぐるみがセガプライズに登場します!

元気いっぱいで天真爛漫な「プア」の、特徴的な体の模様や頭の毛もしっかり再現。

つぶらな瞳やにっこりと笑っている表情もポイントです。

手をつきながら、足を広げておすわりしている姿がデザインされています。

泣き虫で怖がりなこぶた「プア」の、存在感ある大きなぬいぐるみ。

セガプライズの『モアナと伝説の海2』 スーパーラージぬいぐるみ “プア”は、2024年11月29日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

