セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年11月29日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『モアナと伝説の海2』 Lぬいぐるみ “モアナ”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『モアナと伝説の海2』 Lぬいぐるみ “モアナ”

登場時期:2024年11月29日より順次

サイズ:全長約18×12×32cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年12月6日に公開となる、ディズニー最新作『モアナと伝説の海2』

映画公開に合わせて、海に選ばれた少女「モアナ」のぬいぐるみが登場です。

ウエーブのかかった長い黒髪に、赤を基調とした衣装を身につけた姿。

南の島で生活する「モアナ」らしいスタイリングがしっかり表現されています☆

ぱっちりとした目元に、キリッとした眉もポイント。

ほんのり頬を染めた、チャーミングな表情のぬいぐるみです!

映画公開に合わせて、海に選ばれた少女「モアナ」のぬいぐるみがセガプライズに登場。

『モアナと伝説の海2』 Lぬいぐるみ “モアナ”は、2024年11月29日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

