ÇìÊý±ö¶È Âç»°Åç¹©¾ì¤Ç¡Ö±ö¤Þ¤Ä¤ê¡× ¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë
ÇìÊý±ö¶È¤Ï11·î24Æü¡¢°¦É²¸©º£¼£»Ô¤ÎÂç»°Åç¹©¾ì¤Ç¡ÖÇìÊý¤Î±ö¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Å·¸õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î3ÇÜ¤ò¾å²ó¤ëÍè¾ì¼Ô¤ÇÆø¤ï¤Ã¤¿¡£
1Æü¤Ë6²ó³«ºÅ¤·¤¿±ö¥¥ã¥ó¥É¥ëºî¤ê¤ÏËþÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢±ö¤Á¤ã¤ó¤³¡¢±ö¤à¤¹¤Ó¤Ê¤ÉÂç»°Åç¹©¾ì¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤à±ö¥°¥ë¥áá¤âÁá¡¹¤ÈÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¡£ÀÐ´Ý°ì»°¼ÒÄ¹¤é¤Ë¤è¤ë¤ª²Û»Ò¤Þ¤Âç²ñ¤Ë¤â¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·ÃÏ°è¤ÎÊý¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±ö¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¾ì¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂ³¤±¤ë¹Í¤¨¤À¡£