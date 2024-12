プレックスは、『ゴジラ対デストロイア』より「GVA-BC デストロイア Frog Tree (バーニングレッドカラー)」(40,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年2月発送予定。2025年2月発送予定「GVA-BC デストロイア Frog Tree (バーニングレッドカラー)」(40,000円)

日本・世界で活躍するソフビアーティストとのコラボによるゴジラアートソフビ企画『GODZILLA VINYL ART』(ゴジラバイナルアート)より、「和」のアーティスト・Frog Treeとのコラボソフビとして、12月9日に30周年を迎える『ゴジラ対デストロイア』のデストロイアのバーニングレッドカラーが登場。ソフビの柔らかさを活かしながら、繊細なディテールと独自の「和」テイストの色彩感覚を駆使して彩色されたデザインが特徴。エイジング加工により、意図的に下地を露出させることで、奥行きと重厚感のある独特な風合いを実現している。※アーティストによるハンドメイド仕上げのため、彩色や加工の箇所には個体差がある。TM & (C) TOHO CO., LTD.