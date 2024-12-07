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¤³¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ËÂÐ¤·¡¢¥ô¥£¥ë¥Ìー¥ô¤Ï¡ÖÀâÌÀ²áÂ¿¤Ë´Ù¤é¤º¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯±Ç²èÅª¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µÓËÜÃÊ³¬¤«¤éËÄÂç¤Êºî¶È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°ºî¤ÏÀâÌÀ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£±Ç²è¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç´ÑµÒ¤¬Á°ºî¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤äÀßÄê¤ò»×¤¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤¿¤Û¤«¡¢¤½¤ÎÀº¿À¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë·Á¤ÇÁ´ÊÔ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
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