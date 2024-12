BABYMETALが、12月5日(木)(現地時間)米カリフォルニア州アナハイムのHouse of Bluesにて「BABYMETAL WORLD TOUR 2024」の一環として開催された全15都市18公演からなる全米ワンマンツアーを完遂した。2023年8月以降に、日本、北米、UK、ヨーロッパを巡ったワールドツアーでは、新生BABYMETALとして初の新曲「メタリ!! (feat. Tom Morello)」を披露し話題となったが、今年は、米国ビルボードのハードロック・デジタル・ソング・セールスで1位を獲得したELECTRIC CALLBOYとのコラボ曲「RATATATA」(2024年5月に世界同時配信リリース)を含めたセットリストで、世界各地で更なる盛り上がりを見せた。6月には、ヨーロッパの大型音楽フェスに10本出演し過去最多本数を達成し、熱狂的なパフォーマンスで、海外で新たなファンベースを拡大している。2024年4月以降から世界22カ国、国内外通算51公演を行い、スペシャルゲスト出演の公演を除いた総動員数は、約101万人に上る驚異的な記録を打ち立て、2024年のワールドツアーが終幕。

Photo by Matty VogelPhoto by Matty Vogel来年は、早くも2月と3月にオーストラリアのメルボルン、ブリスベン、シドニーで開催される「KNOTFEST AUSTRALIA」への出演、そして、5月からは、自身初となる、UK & ヨーロッパでのアリーナツアー(全8カ国12公演)が決定している。5月30日に、UKで行われるツアーファイナルは、日本人グループとしては初となる、イギリスのTHE O2アリーナ(会場収容人数:約20,000人)でのワンマンを開催する。2025年も世界を舞台に挑戦を続けるBABYMETALに注目しよう!公演概要公演タイトル:「BABYMETAL US TOUR 2024」日程:2024年12月5日(木)時間:19:00 OPEN / 20:00 STARTLINE UP:BABYMETALSPECIAL GUEST:SCENE QUEEN会場:アメリカ合衆国、カルフォルニア州アナハイムHouse of Blues(400 W. Disney Way, Suite 337 Anaheim, CA 92802)2024年12月5日(木)01. BABYMETAL DEATH02. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)03. PA PA YA!! (feat. F.HERO)04. DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)05. メタり!! (feat. Tom Morello)06. Monochrome07. Time Wave08. メギツネ09. RATATATA10. ギミチョコ!!11. ヘドバンギャー!!12. Road of Resistance■BABYMETAL US TOUR 20242024年11月5日(火)オーランド、フロリダ州/Hard Rock Orlando2024年11月6日(水)ハリウッド、フロリダ州/Hard Rock Hollywood2024年11月12日(火)シャーロット、ノースカロライナ州/The Fillmore2024年11月13日(水)ローリー、ノースカロライナ州/The Ritz2024年11月15日(金)ワシントン D.C. /The Anthem2024年11月16日(土)リッチモンド、バージニア州/The National2024年11月18日(月)ニューヨーク、ニューヨーク州/Terminal 52024年11月19日(火)ニューヨーク、ニューヨーク州/Terminal 52024年11月21日(木)ベスレヘム、ペンシルベニア州/Wind Star Creek Event Center2024年11月23日(土)シンシナティ、オハイオ州/Andrew J. Brady Music Center2024年11月24日(日)マディソン、ウィスコンシン州/The Sylvee2024年11月26日(火)インディアナポリス、インディアナ州/Egyptian Room2024年11月27日(水)デモイン、アイオワ州/Vibrant2024年11月29日(金)オクラホマ・シティ、オクラホマ州/Criterion Ballroom2024年11月30日(土)アルバカーキ、ニューメキシコ州/Revel2024年12月3日(火)アナハイム、カルフォルニア州/House of Blues2024年12月4日(水)アナハイム、カルフォルニア州/House of Blues2024年12月5日(木)アナハイム、カルフォルニア州/House of Blues■KNOTFEST AUSTRALIA2025年2月28日(金)KNOTFEST AUSTRALIA MELBOURNE オーストラリア・メルボルン/FLEMINGTON RACECOURSE2025年3月2日(日)KNOTFEST AUSTRALIA BRISBANE オーストラリア・ブリスベン/SHOWGROUNDS2025年3月8日(土)KNOTFEST AUSTRALIA SYDNEY オーストラリア・シドニー/CENTENNIAL PARKhttps://knotfest.com/pages/australia■BABYMETAL UK & EUROPE ARENA TOUR 2025WITH SPECIAL GUESTS POPPY AND BAMBIE THUG2025年5月10日(土)ベルギー・ブリュッセル/Forest National2025年5月12日(月)ドイツ・ハンブルク/Barclays Arena2025年5月13日(火)オランダ・アムステルダム/Ziggo Dome2025年5月16日(金)ドイツ・フランクフルト/Jahrhunderthalle2025年5月17日(土)ドイツ・ベルリン/Velodrom2025年5月19日(月)ポーランド・クラクフ/Tauron Arena2025年5月20日(火)ドイツ・ニュルンベルク/Arena, Nürenberger,2025年5月22日(木)スイス・チューリッヒ/The Hall2025年5月25日(日)スペイン・マドリッド/Vistalegre2025年5月26日(月)スペイン・バルセロナ/Poble Espanyol2025年5月28日(水)フランス・パリ/Zénith Paris, La Villette2025年5月30日(金)イギリス・ロンドン/The O2 ArenaArtist pre-sale TODAY at 10:00am local time - get code at http://laylo.com/babymetalGeneral on-sale Friday at 10:00am local timehttp://babymetal.com/tour