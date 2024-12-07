「FUJIFILM X-M5」首位に！ 今売れてるミラーレス一眼TOP10 2024/12/7
「BCNランキング」2024年11月25日〜12月1日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 FUJIFILM X-M5 XC15-45mmレンズキット シルバー
F X-M5LK-1545-S（富士フイルム）
2位 FUJIFILM X-M5 XC15-45mmレンズキット ブラック
F X-M5LK-1545-B（富士フイルム）
3位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）
4位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
5位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
6位 VLOGCAM ZV-E10 ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10Y(B)（ソニー）
7位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
8位 VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2K(B)（ソニー）
9位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ホワイト
ZV-E10L(W)（ソニー）
9位 Z 30 ダブルズームキット
Z30WZ（ニコン）
FUJIFILM X-M5 XC15-45mm
レンズキット シルバー
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 FUJIFILM X-M5 XC15-45mmレンズキット シルバー
F X-M5LK-1545-S（富士フイルム）
2位 FUJIFILM X-M5 XC15-45mmレンズキット ブラック
F X-M5LK-1545-B（富士フイルム）
3位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
4位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
5位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
6位 VLOGCAM ZV-E10 ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10Y(B)（ソニー）
7位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
8位 VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2K(B)（ソニー）
9位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ホワイト
ZV-E10L(W)（ソニー）
9位 Z 30 ダブルズームキット
Z30WZ（ニコン）
FUJIFILM X-M5 XC15-45mm
レンズキット シルバー
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。