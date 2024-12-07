FUJIFILM X-M5 XC15-45mmレンズキット シルバー

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　「BCNランキング」2024年11月25日〜12月1日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　FUJIFILM X-M5 XC15-45mmレンズキット シルバー

F X-M5LK-1545-S（富士フイルム）

2位　FUJIFILM X-M5 XC15-45mmレンズキット ブラック

F X-M5LK-1545-B（富士フイルム）

3位　VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック

ZV-E10M2X(B)（ソニー）

4位　EOS R50・ダブルズームキット ブラック

EOSR50BK-WZK（キヤノン）

5位　EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット

EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）

6位　VLOGCAM ZV-E10 ダブルズームレンズキット ブラック

ZV-E10Y(B)（ソニー）

7位　EOS R50・ダブルズームキット ホワイト

EOSR50WH-WZK（キヤノン）

8位　VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラック

ZV-E10M2K(B)（ソニー）

9位　VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ホワイト

ZV-E10L(W)（ソニー）

9位　Z 30 ダブルズームキット

Z30WZ（ニコン）

FUJIFILM X-M5 XC15-45mm

レンズキット シルバー

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。