SHIROが宿泊施設のアメニティを一般発売　シャンプーやコンディショナーなど

「シロ(SHIRO)」が、北海道・長沼町の一棟貸し宿泊施設「MAISON SHIRO」でアメニティとして用意している「SPICE OF LIFE シャンプー」(460mL 6600円)、「SPICE OF LIFE コンディショナー」(450g 7150円)、「SPICE OF LIFE クレイハンドソープ」(250mL 4950円)、「FREESIA MIST ボディソープ」(460mL 6160円)を全国の店舗と公式オンラインストアで一般発売した。

シャンプーとコンディショナーは、MAISON SHIRO内のSHIRO LABORATORYで蒸留した白樺蒸留水をベースに、華やかなスパイスの中で凛と咲くバラの香りに仕上げた。シャンプーは、がごめ昆布を配合したとろみのあるテクスチャーが、乾燥した髪の芯まで水分をたっぷり届け、もっちりとした濃密な泡立ちで安らぎのバスタイムを演出する。コンディショナーは、みずみずしいうるおいをもたらすアロエと、与えたうるおいに蓋をするシアバターを組み合わせ、指通りのなめらかなツヤ髪へと導く。

同じ香りのハンドソープは、保湿・整肌成分のアロエに加え、余分な汚れや角質をすっきりオフする火山灰のクレイを採用し、やさしい洗い心地とつるんとなめらかな洗い上がりを叶える。

ボディソープは、色とりどりの花々に囲まれているかのような、華やかなフルーティーフローラルの香り。保湿成分としてオリーブを取り入れ、心地よい泡立ちと泡切れにこだわったなめらかな使用感で、余分な皮脂と汚れをオフしながら全身を優しくうるおす。

