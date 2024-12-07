

●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】



※12月6日終値の11月29日終値に対する上昇率

（株式分割などを考慮した修正株価で算出）

―― 対象銘柄数：4,323銘柄 ――

（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）



銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ

１. <4445> リビンＴ 東証Ｇ 87.2 2627 株主優待制度の新設を好感

２. <6433> ヒーハイスト 東証Ｓ 50.6 354 株主優待の新設を好感

３. <7342> ウェルスナビ 東証Ｇ 43.2 1944 三菱UFJ銀行のTOB価格にサヤ寄せへ

４. <6185> ＳＭＮ 東証Ｓ 39.9 435 人工知能関連

５. <3662> エイチーム 東証Ｐ 38.9 917 株主優待新設を好感

６. <3696> セレス 東証Ｐ 36.5 3120 ビットコイン価格が初の１０万ドル突破

７. <5247> ＢＴＭ 東証Ｇ 33.5 3010 ヘッドウォと資本・業務携契

８. <4829> 日エンター 東証Ｓ 32.1 140 トヨタ東京本社に交通情報サービスを提供開始

９. <8789> フィンテック 東証Ｓ 28.6 117

10. <6227> ＡＩメカ 東証Ｓ 27.8 3420 半導体製造装置関連

11. <4667> アイサンテク 東証Ｓ 25.1 1736 ロボット・自動運転車・ドローン協調配送実証に成功と発表

12. <7105> ロジスネクス 東証Ｓ 24.1 1435 三菱重工が保有株を売却へと伝わる

13. <4416> トゥルーＤ 東証Ｇ 24.1 603 ＡＩ販促ソリューションをウエルシアが採用

14. <7685> バイセル 東証Ｇ 23.4 5900 国内有力証券が目標株価７８６０円に引き上げ

15. <7760> ＩＭＶ 東証Ｓ 22.3 1095 防衛関連株物色の波に乗り最高値圏を快走

16. <4680> ラウンドワン 東証Ｐ 22.3 1266 １１月既存店売上高が６カ月連続前年上回る

17. <7746> 岡本硝子 東証Ｓ 21.1 207 名古屋大発スタートアップと資本・業務提携

18. <3825> リミックス 東証Ｓ 20.2 410 １１月末の暗号資産評価益は７億９００４万円

19. <9628> 燦ＨＤ 東証Ｐ 20.2 1230

20. <3655> ブレインＰ 東証Ｐ 19.4 1174 人工知能関連

21. <6656> インスペック 東証Ｓ 19.2 670 １０月中間期黒字転換も利益確定売りが圧迫

22. <2970> グッドライフ 東証Ｓ 18.2 2433

23. <7477> ムラキ 東証Ｓ 16.5 1177

24. <4046> 大阪ソーダ 東証Ｐ 16.5 1702 前日の説明会を受けて見直しの動き進む

25. <277A> グロービング 東証Ｇ 16.3 6700 初値は５６００円、公開価格を２４％上回る

26. <3133> 海帆 東証Ｇ 15.3 827 同社株主らがバードマンの資金調達元となり思惑

27. <6537> ＷＡＳＨハウ 東証Ｇ 15.3 392 自社開発のオリジナル洗濯機・乾燥機を設置したコンテナ型ランドリー店舗をオープン

28. <7220> 武蔵精密 東証Ｐ 15.1 3805 国内有力証券は目標株価４１００円で新規カバレッジ開始

29. <5803> フジクラ 東証Ｐ 15.0 6122 国内証券が目標株価引き上げ

30. <3961> シルバエッグ 東証Ｇ 14.5 799 人工知能関連

31. <3350> メタプラ 東証Ｓ 14.3 2640 仮想通貨関連

32. <6590> 芝浦 東証Ｐ 13.7 8370 半導体製造装置関連

33. <4875> メディシノバ 東証Ｓ 13.6 334

34. <8940> インテリクス 東証Ｓ 13.6 802

35. <7273> イクヨ 東証Ｓ 13.5 2610

36. <4011> ヘッドウォ 東証Ｇ 13.5 11710 自動車業界向け生成ＡＩサービス強化へ

37. <8698> マネックスＧ 東証Ｐ 13.4 1154 ビットコイン価格が初の１０万ドル突破

38. <2743> ピクセル 東証Ｓ 13.2 77 データセンター関連

39. <4073> ジィ・シィ 東証Ｇ 13.1 672

40. <4360> ＭＣＰｓ 東証Ｓ 13.1 586 電気自動車関連

41. <4319> ＴＡＣ 東証Ｓ 13.0 208

42. <7012> 川重 東証Ｐ 12.8 6242 車載用廃リチウムイオンバッテリーリサイクルシステムを共同開発

43. <6517> デンヨー 東証Ｐ 12.6 2920

44. <4440> ヴィッツ 東証Ｓ 12.5 925 情報セキュリティ関連

45. <3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 東証Ｐ 12.4 318 アウター好調で１１月既存店売上高２ケタの伸びを好感

46. <3947> ダイナパック 東証Ｓ 12.2 2000

47. <6203> 豊和工 東証Ｓ 12.2 1184 防衛関連

48. <3409> 北日紡 東証Ｓ 12.2 92

49. <6469> 放電精密 東証Ｓ 12.1 1245

50. <6324> ハーモニック 東証Ｓ 12.0 2075 半導体製造装置関連



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