　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※12月6日終値の11月29日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,323銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <4445> リビンＴ　　　東証Ｇ 　　87.2　　2627　 株主優待制度の新設を好感
２. <6433> ヒーハイスト　東証Ｓ 　　50.6 　　354　 株主優待の新設を好感
３. <7342> ウェルスナビ　東証Ｇ 　　43.2　　1944　 三菱UFJ銀行のTOB価格にサヤ寄せへ
４. <6185> ＳＭＮ　　　　東証Ｓ 　　39.9 　　435　 人工知能関連
５. <3662> エイチーム　　東証Ｐ 　　38.9 　　917　 株主優待新設を好感
６. <3696> セレス　　　　東証Ｐ 　　36.5　　3120　 ビットコイン価格が初の１０万ドル突破
７. <5247> ＢＴＭ　　　　東証Ｇ 　　33.5　　3010　 ヘッドウォと資本・業務携契
８. <4829> 日エンター　　東証Ｓ 　　32.1 　　140　 トヨタ東京本社に交通情報サービスを提供開始
９. <8789> フィンテック　東証Ｓ 　　28.6 　　117　
10. <6227> ＡＩメカ　　　東証Ｓ 　　27.8　　3420　 半導体製造装置関連
11. <4667> アイサンテク　東証Ｓ 　　25.1　　1736　 ロボット・自動運転車・ドローン協調配送実証に成功と発表
12. <7105> ロジスネクス　東証Ｓ 　　24.1　　1435　 三菱重工が保有株を売却へと伝わる
13. <4416> トゥルーＤ　　東証Ｇ 　　24.1 　　603　 ＡＩ販促ソリューションをウエルシアが採用
14. <7685> バイセル　　　東証Ｇ 　　23.4　　5900　 国内有力証券が目標株価７８６０円に引き上げ
15. <7760> ＩＭＶ　　　　東証Ｓ 　　22.3　　1095　 防衛関連株物色の波に乗り最高値圏を快走
16. <4680> ラウンドワン　東証Ｐ 　　22.3　　1266　 １１月既存店売上高が６カ月連続前年上回る
17. <7746> 岡本硝子　　　東証Ｓ 　　21.1 　　207　 名古屋大発スタートアップと資本・業務提携
18. <3825> リミックス　　東証Ｓ 　　20.2 　　410　 １１月末の暗号資産評価益は７億９００４万円
19. <9628> 燦ＨＤ　　　　東証Ｐ 　　20.2　　1230　
20. <3655> ブレインＰ　　東証Ｐ 　　19.4　　1174　 人工知能関連
21. <6656> インスペック　東証Ｓ 　　19.2 　　670　 １０月中間期黒字転換も利益確定売りが圧迫
22. <2970> グッドライフ　東証Ｓ 　　18.2　　2433　
23. <7477> ムラキ　　　　東証Ｓ 　　16.5　　1177　
24. <4046> 大阪ソーダ　　東証Ｐ 　　16.5　　1702　 前日の説明会を受けて見直しの動き進む
25. <277A> グロービング　東証Ｇ 　　16.3　　6700　 初値は５６００円、公開価格を２４％上回る
26. <3133> 海帆　　　　　東証Ｇ 　　15.3 　　827　 同社株主らがバードマンの資金調達元となり思惑
27. <6537> ＷＡＳＨハウ　東証Ｇ 　　15.3 　　392　 自社開発のオリジナル洗濯機・乾燥機を設置したコンテナ型ランドリー店舗をオープン
28. <7220> 武蔵精密　　　東証Ｐ 　　15.1　　3805　 国内有力証券は目標株価４１００円で新規カバレッジ開始
29. <5803> フジクラ　　　東証Ｐ 　　15.0　　6122　 国内証券が目標株価引き上げ
30. <3961> シルバエッグ　東証Ｇ 　　14.5 　　799　 人工知能関連
31. <3350> メタプラ　　　東証Ｓ 　　14.3　　2640　 仮想通貨関連
32. <6590> 芝浦　　　　　東証Ｐ 　　13.7　　8370　 半導体製造装置関連
33. <4875> メディシノバ　東証Ｓ 　　13.6 　　334　
34. <8940> インテリクス　東証Ｓ 　　13.6 　　802　
35. <7273> イクヨ　　　　東証Ｓ 　　13.5　　2610　
36. <4011> ヘッドウォ　　東証Ｇ 　　13.5 　11710　 自動車業界向け生成ＡＩサービス強化へ
37. <8698> マネックスＧ　東証Ｐ 　　13.4　　1154　 ビットコイン価格が初の１０万ドル突破
38. <2743> ピクセル　　　東証Ｓ 　　13.2　　　77　 データセンター関連
39. <4073> ジィ・シィ　　東証Ｇ 　　13.1 　　672　
40. <4360> ＭＣＰｓ　　　東証Ｓ 　　13.1 　　586　 電気自動車関連
41. <4319> ＴＡＣ　　　　東証Ｓ 　　13.0 　　208　
42. <7012> 川重　　　　　東証Ｐ 　　12.8　　6242　 車載用廃リチウムイオンバッテリーリサイクルシステムを共同開発
43. <6517> デンヨー　　　東証Ｐ 　　12.6　　2920　
44. <4440> ヴィッツ　　　東証Ｓ 　　12.5 　　925　 情報セキュリティ関連
45. <3415> Ｔ－ＢＡＳＥ　東証Ｐ 　　12.4 　　318　 アウター好調で１１月既存店売上高２ケタの伸びを好感
46. <3947> ダイナパック　東証Ｓ 　　12.2　　2000　
47. <6203> 豊和工　　　　東証Ｓ 　　12.2　　1184　 防衛関連
48. <3409> 北日紡　　　　東証Ｓ 　　12.2　　　92　
49. <6469> 放電精密　　　東証Ｓ 　　12.1　　1245　
50. <6324> ハーモニック　東証Ｓ 　　12.0　　2075　 半導体製造装置関連

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