必要な考え方を絞って理論化！「そろそろ投資をはじめたい。」渡部清二著

「そろそろ投資をはじめたい。」渡部清二著

出版社 : サンマーク出版

発売日 : 2024年10月18日

定価 : 1,650円(10%税込)

言語 : 日本語

単行本(ソフトカバー): 272ページ

ISBN-10 : 4763141589

ISBN-13 : 978-4763141583

寸法 : 2.8×12.8×18.8cm

複眼経済塾は、塾長の渡部清二による初の初心者向け書籍「そろそろ投資をはじめたい。」をサンマーク出版から2024年10月18日より販売中。

今回、著作で強調した「投資脳」を育てるエクササイズを実践する無料セミナーを2025年1月22日(水)夜に東京国際フォーラムで開催します。

今まで、1,100人の塾生に口頭で伝えることはあっても、文字化されてこなかった言葉をまとめた新著「そろそろ投資をはじめたい。」。

東京・丸善 丸の内店では、金融・経済部門で5位と健闘しています(11月1日時点)。

ビジネス街で人気なのは、初心者が楽しめるだけでなく、中級者が読んでも面白い本である証です。

・「デフレ脳」から脱却し「投資脳」へと切り替えるためのエクササイズが必要

著者は「1円でも安いものを探すデフレ脳(思考)」の時代から、「投資脳」に切り替えるためのエクササイズの必要性を説いています。

同著では、難しい数字や経営上の考え方をなるべく省きクイズ形式で、投資脳を育むドリルができるコーナーももうけています。

【「投資脳」エクササイズを加速させるための無料セミナー開催】

著者が塾長を務める複眼経済塾では、会社四季報や日本経済新聞を使って、日々、投資脳を育てるエクササイズをしています。

当日は、著作だけでなく複眼経済塾で行われている講義の一部もご披露しながら、複眼経済塾に入ると、どんな勉強をすることができるのかも伝えられます。

新著「そろそろ投資をはじめたい。

」で人気の渡部清二だけでなく、PIVOTやテレビ東京出演で、わかりやすい解説が定評の瀧澤信事務局長も参加します。

ぜひご参加いただき、2025年の投資のヒントをつかんでもらえたら嬉しいです。

渡部清二塾長と瀧澤信事務局長

日時 : 2025年1月22日(水)19:00-20:00(受付開始 18:30)

会場 : TKP市ヶ谷カンファレンスセンター

定員 : 35名 事前申込みがないと入場できません。

参加費: 無料(2025年に複眼経済塾への入塾を検討されている方が対象です)

(※複眼塾生の申込はできません)

