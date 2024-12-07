全日本プロレス後楽園大会ポスター

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　全日本プロレスは７日までに「世界最強タッグ決定リーグ戦　２０２４」優勝決定戦（８日、後楽園ホール。試合開始・午前１１時半）の全対戦カードと試合順を発表した。

　年末恒例となる伝統のタッグ祭典の今年は１１月９日の後楽園ホールで開幕。全１４チームが出場しＡブロック、Ｂブロックのそれぞれ７チームに分かれ今月５日の新木場大会までリーグ戦を行った。

　その結果、Ａブロック１位は世界タッグ王者「斉藤ブラザーズ」斉藤ジュン＆レイ、２位はアジアタッグ王者の安齊勇馬＆ライジングＨＡＹＡＴＯ組。Ｂブロック１位は、宮原健斗と三冠王者・デイビーボーイ・スミスＪｒ．組、２位は本田竜輝＆綾部蓮組に決定した。

　後楽園大会では第１試合で「優勝チーム決定トーナメント準決勝」宮原＆スミスと安齊＆ＨＡＹＡＴＯが対戦。第２試合で同じ準決勝で斉藤ブラザーズと本田＆綾部が対戦。それぞれの勝者がメインイベントの優勝決定戦で激突する。

　１２・８後楽園大会は前売り指定席券が全席完売。現在、立ち見券を発売している。

　◆１２・８後楽園全対戦カード

　▼第１試合　世界最強タッグ決定リーグ戦優勝チーム決定トーナメント準決勝１　時間無制限１本勝負

【Ｂブロック１位】宮原健斗、デイビーボーイ・スミスＪｒ．　ｖｓ　【Ａブロック２位】ライジングＨＡＹＡＴＯ、安齊勇馬

　▼第２試合　準決勝２　時間無制限１本勝負

【Ａブロック１位】「斉藤ブラザーズ」斉藤ジュン、斉藤レイ　ｖｓ　【Ｂブロック２位】本田竜輝、綾部蓮

　▼第３試合　６人タッグマッチ　３０分１本勝負

芦野祥太郎、田村男児、長尾一大心　ｖｓ　井上凌、関本大介、真霜拳號

　▼第４試合　６人タッグマッチ　３０分１本勝負

ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起、黒潮　ＴＯＫＹＯ　ジャパン　ｖｓ　大石真翔、セニョール斉藤、マイク・Ｄ・ベッキオ

　▼第５試合　バカの時代ｖｓ北斗軍　１０人タッグマッチ　３０分１本勝負

諏訪魔、青柳優馬、鈴木秀樹、佐藤光留、阿部史典　ｖｓ　大森北斗、羆嵐、サイラス、ハートリー・ジャクソン、ジャック・ケネディ

　

　▼ＧＡＯＲＡ　ＴＶチャンピオンシップ　６０分１本勝負

王者・立花誠吾　ｖｓ　挑戦者・宮本裕向

　▼世界最強タッグ決定リーグ戦優勝チーム決定トーナメント決勝戦　時間無制限１本勝負

準決勝１の勝者　ｖｓ　準決勝２の勝者