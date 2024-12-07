「全席完売」全日本プロレス「世界最強タッグ優勝決定戦」、第１試合と第２試合で「準決勝」…１２・８後楽園ホール全カード決定
全日本プロレスは７日までに「世界最強タッグ決定リーグ戦 ２０２４」優勝決定戦（８日、後楽園ホール。試合開始・午前１１時半）の全対戦カードと試合順を発表した。
年末恒例となる伝統のタッグ祭典の今年は１１月９日の後楽園ホールで開幕。全１４チームが出場しＡブロック、Ｂブロックのそれぞれ７チームに分かれ今月５日の新木場大会までリーグ戦を行った。
その結果、Ａブロック１位は世界タッグ王者「斉藤ブラザーズ」斉藤ジュン＆レイ、２位はアジアタッグ王者の安齊勇馬＆ライジングＨＡＹＡＴＯ組。Ｂブロック１位は、宮原健斗と三冠王者・デイビーボーイ・スミスＪｒ．組、２位は本田竜輝＆綾部蓮組に決定した。
後楽園大会では第１試合で「優勝チーム決定トーナメント準決勝」宮原＆スミスと安齊＆ＨＡＹＡＴＯが対戦。第２試合で同じ準決勝で斉藤ブラザーズと本田＆綾部が対戦。それぞれの勝者がメインイベントの優勝決定戦で激突する。
１２・８後楽園大会は前売り指定席券が全席完売。現在、立ち見券を発売している。
◆１２・８後楽園全対戦カード
▼第１試合 世界最強タッグ決定リーグ戦優勝チーム決定トーナメント準決勝１ 時間無制限１本勝負
【Ｂブロック１位】宮原健斗、デイビーボーイ・スミスＪｒ． ｖｓ 【Ａブロック２位】ライジングＨＡＹＡＴＯ、安齊勇馬
▼第２試合 準決勝２ 時間無制限１本勝負
【Ａブロック１位】「斉藤ブラザーズ」斉藤ジュン、斉藤レイ ｖｓ 【Ｂブロック２位】本田竜輝、綾部蓮
▼第３試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負
芦野祥太郎、田村男児、長尾一大心 ｖｓ 井上凌、関本大介、真霜拳號
▼第４試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負
ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起、黒潮 ＴＯＫＹＯ ジャパン ｖｓ 大石真翔、セニョール斉藤、マイク・Ｄ・ベッキオ
▼第５試合 バカの時代ｖｓ北斗軍 １０人タッグマッチ ３０分１本勝負
諏訪魔、青柳優馬、鈴木秀樹、佐藤光留、阿部史典 ｖｓ 大森北斗、羆嵐、サイラス、ハートリー・ジャクソン、ジャック・ケネディ
▼ＧＡＯＲＡ ＴＶチャンピオンシップ ６０分１本勝負
王者・立花誠吾 ｖｓ 挑戦者・宮本裕向
▼世界最強タッグ決定リーグ戦優勝チーム決定トーナメント決勝戦 時間無制限１本勝負
準決勝１の勝者 ｖｓ 準決勝２の勝者