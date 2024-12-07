来週の主な予定 13日の日銀短観に注目集まる 30年ぶり低成長で豪中銀ハト派転換か 米CPIに中国経済会議
来週の主な予定 13日の日銀短観に注目集まる 30年ぶり低成長で豪中銀ハト派転換か 米CPIに中国経済会議
・今年最後のECB理事会、カナダ中銀、スイス中銀 総じて追加利下げの見通し
・豪中銀政策金利 30年ぶり（パンデミック除く）低成長受けブロック総裁が「ハト派」に転じる可能性
・日銀短観 最もハト派の中村日銀委員「利上げ反対しているわけではない、短観などデータ見て政策判断」
・中国で11日に中央経済工作会議、週初めに中央政治局会議も開催 年末にかけ「大規模」支援策期待できるか
・ブラックアウト期間入りでFRB要人発言はない、パウエル議長は「米経済は好調、利下げペース慎重に判断」
週の初めに中国で中央政治局会議が開催
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（～19日）
9日（月）
日本GDP改定値（第3四半期）
中国消費者物価指数・生産者物価指数（11月）
米NY連銀インフレ期待（11月）
ラムスデン英中銀副総裁、金融安定性と中央銀行について講演
ユーロ圏財務相会合
10日（火）
豪中銀政策金利
中国貿易収支（11月）
EU財務相理事会
11日（水）
日本国内企業物価指数（11月）
米消費者物価指数（11月）
カナダ中銀政策金利
ハウザー豪中銀副総裁、講演
OPEC月報
中国中央経済工作会議（12日まで）
12日（木）
豪雇用統計（11月）
スイス中銀政策金利、シュレーゲル中銀総裁 記者会見
ECB政策金利、ラガルドECB総裁 記者会見
米生産者物価指数（11月）
米新規失業保険申請件数（7日終了週）
13日（金）
日銀短観（第4四半期）
市場調査会社イプソス英インフレ態度調査（11月）
ホルツマン・オーストリア中銀総裁、講演
ドイツ中銀半期に1度の経済予測
※予定は変更することがあります
・今年最後のECB理事会、カナダ中銀、スイス中銀 総じて追加利下げの見通し
・豪中銀政策金利 30年ぶり（パンデミック除く）低成長受けブロック総裁が「ハト派」に転じる可能性
・日銀短観 最もハト派の中村日銀委員「利上げ反対しているわけではない、短観などデータ見て政策判断」
・中国で11日に中央経済工作会議、週初めに中央政治局会議も開催 年末にかけ「大規模」支援策期待できるか
・ブラックアウト期間入りでFRB要人発言はない、パウエル議長は「米経済は好調、利下げペース慎重に判断」
週の初めに中国で中央政治局会議が開催
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（～19日）
9日（月）
日本GDP改定値（第3四半期）
中国消費者物価指数・生産者物価指数（11月）
米NY連銀インフレ期待（11月）
ラムスデン英中銀副総裁、金融安定性と中央銀行について講演
ユーロ圏財務相会合
10日（火）
豪中銀政策金利
中国貿易収支（11月）
EU財務相理事会
11日（水）
日本国内企業物価指数（11月）
米消費者物価指数（11月）
カナダ中銀政策金利
ハウザー豪中銀副総裁、講演
OPEC月報
中国中央経済工作会議（12日まで）
12日（木）
豪雇用統計（11月）
スイス中銀政策金利、シュレーゲル中銀総裁 記者会見
ECB政策金利、ラガルドECB総裁 記者会見
米生産者物価指数（11月）
米新規失業保険申請件数（7日終了週）
13日（金）
日銀短観（第4四半期）
市場調査会社イプソス英インフレ態度調査（11月）
ホルツマン・オーストリア中銀総裁、講演
ドイツ中銀半期に1度の経済予測
※予定は変更することがあります