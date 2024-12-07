来週の主な予定 13日の日銀短観に注目集まる 30年ぶり低成長で豪中銀ハト派転換か 米CPIに中国経済会議 来週の主な予定 13日の日銀短観に注目集まる 30年ぶり低成長で豪中銀ハト派転換か 米CPIに中国経済会議

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来週の主な予定 13日の日銀短観に注目集まる 30年ぶり低成長で豪中銀ハト派転換か 米CPIに中国経済会議



・今年最後のECB理事会、カナダ中銀、スイス中銀 総じて追加利下げの見通し

・豪中銀政策金利 30年ぶり（パンデミック除く）低成長受けブロック総裁が「ハト派」に転じる可能性

・日銀短観 最もハト派の中村日銀委員「利上げ反対しているわけではない、短観などデータ見て政策判断」

・中国で11日に中央経済工作会議、週初めに中央政治局会議も開催 年末にかけ「大規模」支援策期待できるか

・ブラックアウト期間入りでFRB要人発言はない、パウエル議長は「米経済は好調、利下げペース慎重に判断」



週の初めに中国で中央政治局会議が開催

FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（～19日）



9日（月）

日本GDP改定値（第3四半期）

中国消費者物価指数・生産者物価指数（11月）

米NY連銀インフレ期待（11月）

ラムスデン英中銀副総裁、金融安定性と中央銀行について講演

ユーロ圏財務相会合



10日（火）

豪中銀政策金利

中国貿易収支（11月）

EU財務相理事会



11日（水）

日本国内企業物価指数（11月）

米消費者物価指数（11月）

カナダ中銀政策金利

ハウザー豪中銀副総裁、講演

OPEC月報

中国中央経済工作会議（12日まで）



12日（木）

豪雇用統計（11月）

スイス中銀政策金利、シュレーゲル中銀総裁 記者会見

ECB政策金利、ラガルドECB総裁 記者会見

米生産者物価指数（11月）

米新規失業保険申請件数（7日終了週）



13日（金）

日銀短観（第4四半期）

市場調査会社イプソス英インフレ態度調査（11月）

ホルツマン・オーストリア中銀総裁、講演

ドイツ中銀半期に1度の経済予測



※予定は変更することがあります

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