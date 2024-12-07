来週の主な予定　13日の日銀短観に注目集まる　30年ぶり低成長で豪中銀ハト派転換か　米CPIに中国経済会議

・今年最後のECB理事会、カナダ中銀、スイス中銀　総じて追加利下げの見通し
・豪中銀政策金利　30年ぶり（パンデミック除く）低成長受けブロック総裁が「ハト派」に転じる可能性
・日銀短観　最もハト派の中村日銀委員「利上げ反対しているわけではない、短観などデータ見て政策判断」
・中国で11日に中央経済工作会議、週初めに中央政治局会議も開催　年末にかけ「大規模」支援策期待できるか
・ブラックアウト期間入りでFRB要人発言はない、パウエル議長は「米経済は好調、利下げペース慎重に判断」

週の初めに中国で中央政治局会議が開催
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（～19日）

9日（月）
日本GDP改定値（第3四半期）
中国消費者物価指数・生産者物価指数（11月）
米NY連銀インフレ期待（11月）
ラムスデン英中銀副総裁、金融安定性と中央銀行について講演
ユーロ圏財務相会合

10日（火）
豪中銀政策金利
中国貿易収支（11月）
EU財務相理事会

11日（水）
日本国内企業物価指数（11月）
米消費者物価指数（11月）
カナダ中銀政策金利
ハウザー豪中銀副総裁、講演
OPEC月報
中国中央経済工作会議（12日まで）

12日（木）
豪雇用統計（11月）
スイス中銀政策金利、シュレーゲル中銀総裁 記者会見
ECB政策金利、ラガルドECB総裁 記者会見
米生産者物価指数（11月）
米新規失業保険申請件数（7日終了週）

13日（金）
日銀短観（第4四半期）
市場調査会社イプソス英インフレ態度調査（11月）
ホルツマン・オーストリア中銀総裁、講演
ドイツ中銀半期に1度の経済予測

※予定は変更することがあります