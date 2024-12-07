¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¡¡2·î26Æü¤«¤é¤Î4Æü´Ö¤Ïµå½Õ¤ß¤ä¤¶¤¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥²¡¼¥à¥º¤ò³«ºÅ
¥×¥íÌîµå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï6Æü¡¢2025Ç¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2·î1Æü¤«¤é3·î2Æü¤Ë¤«¤±¤Æ2¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡£Î¾ÁÈ¤È¤â¤ËµÙÆü¤Ï6Æü´ÖÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AÁÈ¤ÏµÜºê»ÔÀ¶ÉðÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¡¦SOKKEN¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤¤¡¢2·î26Æü¡¢27Æü¡¢3·î1Æü¡¢2Æü¤Î4Æü´Ö¤Ï¡¢µå½Õ¤ß¤ä¤¶¤¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥²¡¼¥à¥º¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
BÁÈ¤ÏµÜºê»ÔÀ¶ÉðÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¡¦À¶ÉðÂè2Ìîµå¾ì¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×ÆüÄø¡ÊAÁÈ¡Ë
´ü´Ö:2·î1Æü(ÅÚ)¡Á2·î24Æü(·î)
µå½Õ¤ß¤ä¤¶¤¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥²¡¼¥à¥º:2·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê:µÜºê»ÔÀ¶ÉðÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¡¦SOKKEN¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
µÙÆü:2·î5Æü(¿å)¡¢10Æü(·î)¡¢14Æü(¶â)¡¢18Æü(²Ð)¡¢21Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢25Æü¡Ê²Ð¡Ë
´ü´Ö:2·î1Æü(ÅÚ)¡Á3·î2Æü(Æü)
¾ì½ê:µÜºê»ÔÀ¶ÉðÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¡¦À¶ÉðÂè2Ìîµå¾ì
µÙÆü:2·î5Æü(¿å)¡¢10Æü(·î)¡¢14Æü(¶â)¡¢18Æü(²Ð)¡¢21Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢25Æü¡Ê²Ð¡Ë