今夜の『with MUSIC』は「冬の名曲」をテーマにした2時間SP！番組初の公式オリジナルグッズも発売決定

■EXILE TAKAHIRO、乃木坂46久保史緒里&与田祐希、INI尾崎匠海&高塚大夢&藤牧京介が明かす“冬の名曲”の思い出&“冬の撮影あるある”とは?

12月7日の日本テレビ『with MUSIC』は、「冬の名曲」をテーマに19時から2時間スペシャルで放送。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲 ※アーティスト名五十音順

INI「WMDA(Where My Drums At)」

EXILE TAKAHIRO「Lovers Again

Kis-My-Ft2「Curtain call」

King & Prince「WOW」「愛のかたまり」

Crystal Kay「All I Want for Christmas is You」「白い恋人達」

J.Y. Parkの「Easy Lover」「クリスマス・イブ」

乃木坂46「歩道橋」

May J.「All I Want for Christmas is You」「恋人がサンタクロース」

緑黄色社会「馬鹿の一つ覚え」

番組では「冬にいちばん歌われた曲TOP50」をテーマに、2000年から2024年の25年間のカラオケで歌われた冬の名曲ランキングを発表。スタジオにはEXILE TAKAHIRO、乃木坂46の久保史緒里と与田祐希、INIの尾崎匠海、高塚大夢(「高」は、はしごだかが正式表記)、藤牧京介が登場し、冬の名曲についてトークを繰り広げる。

EXILEが大好きでこの世界に入ったという藤牧は、EXILE TAKAHIROへ、以前共演が実現した際、「(集合写真で)TAKAHIROさんが近くにいて」切り取って2ショット風の待ち受けにしていたと明かす。するとEXILE TAKAHIROは「あとでじゃあまた一緒に」と写真撮影を約束する。

そのEXILE TAKAHIROは、冬の名曲ランキングにEXILE「ただ…逢いたくて」が登場すると、自身も「大切にしている一曲」として歌い継いでいるこの曲の歌い方を解説。サビの歌い方を実演すると一同から拍手が起こり、カラオケで「調子いいとき、3回ぐらい歌います」というアーティストナビゲーターの松下洸平も思わず「今度カラオケ(行きましょう)…」とEXILE TAKAHIROにお願いする。

EXILE TAKAHIROは、「人生で初めて歌った曲」という1980年代の楽曲も明かす。「親戚みんな正月集まるんですけど、そのときにテーブルをステージにして、トイレットペーパーの芯みたいなものを持ってよく歌ってたって聞いてます」という冬の名曲とは?

尾崎の思い出の冬曲は、三代目 J SOUL BROTHERSの「冬物語」。そこで、以前三代目 J SOUL BROTHERS「R.Y.U.S.E.I.」のランニングマンに挑戦したMCの有働由美子が再び尾崎とともに挑戦するが…。

さらに、冬のMVなどの撮影“あるある”についてもトーク。乃木坂46は「どんなに寒くても薄着」だそうで、久保は「マネジャーさんが大量のベンチコートを抱えてくださっていて、(撮影で)カットがかかるたびに走ってきてくださって」「メンバーでハグし合って暖め合って」と冬場のMV撮影時の様子を明かす。

INIのMV撮影は韓国で行うことが多いという高塚は「MV撮影中に◯◯をあまりしない」そう。冷え込む韓国の冬のなかでの撮影、しかし「(楽曲の)リリース自体は春先とか夏前になるので…」という状況で意識していることとは?

■よみうりランドの豪華イルミネーションから届けるクリスマスソング企画!

Crystal KayとMay J.は、よみうりランドの豪華60周年特別イルミネーションのなかからクリスマスソングを歌唱。

Crystal Kay×May J.でクリスマスの定番曲「All I Want for Christmas is You」をスペシャルコラボで披露する他、Crystal Kayは桑田佳祐の名曲「白い恋人達」、May J.は松任谷由実の「恋人がサンタクロース」をソロパフォーマンスする。

TWICEやStray Kidsが所属する事務所の創設者であり、NiziUやNEXZの生みの親であるJ.Y. Parkが『with MUSIC』初パフォーマンス。

最新曲の「Easy Lover」と日本のTV初披露となる山下達郎の「クリスマス・イブ」を歌唱する。

同じく『with MUSIC』初パフォーマンスとなるEXILE TAKAHIROは、EXILEのラブバラードを代表するヒット曲「Lovers Again」を“EXILE RESPECT”バージョンで披露。

Kis-My-Ft2は、最新曲の「Curtain call」、緑黄色社会は浜辺美波、赤楚衛二出演映画の主題歌である最新曲「馬鹿の一つ覚え」を披露。

King & Princeは、三浦大知とコラボ制作した最新曲「WOW」と2001年にリリースされたKinKi Kidsの大ヒット曲ラブソング「愛のかたまり」を届ける。

INIは、最新曲「WMDA(Where My Drums At)」を披露。さらに、グループのメインボーカルを務める尾崎匠海、高塚大夢、藤牧京介の3人は、優里のヒット曲「ベテルギウス」をTV初披露する。

そして、乃木坂46は、4期生の遠藤さくらがセンターを務める最新曲「歩道橋」をパフォーマンスする。

■『with MUSIC』初の公式オリジナルグッズが発売決定!

12月7日より、番組初の公式オリジナルグッズが発売。光るリストバンドと番組ロゴ入りのフェイスタオルで、一緒に音楽を楽しめるアイテムとなっている。

LEDで光るリストバンドは、赤・青・黄・緑・ピンクの5種類を展開で、番組グッズは日テレ屋(汐留店・東京駅店)、日テレ通販(日テレポシュレ)で販売される。

番組グッズはこれだけではなく、『with MUSIC』らしくサブスクなどの音楽再生画面をモチーフにしたパッケージデザインのオリジナルコーヒーも後日発売予定。こちらの詳細は後日、番組SNSでアナウンスされる。

番組情報

日本テレビ『with MUSIC』2時間スペシャル

12/07(土)19:00~20:54

MC:有働由美子

アーティストナビゲーター:松下洸平

出演アーティスト(五十音順):INI、EXILE TAKAHIRO 、Kis-My-Ft2

King & Prince、Crystal Kay、J.Y. Park、乃木坂46、May J.、緑黄色社会

『with MUSIC』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/withmusic/