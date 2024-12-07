Ž¢¸¶²ÁÎ¨5³äŽ£800±ß¤Ç²´éÚ¥é¡¼¥á¥ó¤ò½Ð¤¹ÃË¤Î¾¡»»
¡ÖÌµ´§ °¤º´¥öÃ«¡×¤Î²´éÚ±ö¥é¡¼¥á¥ó¡£ÀÇ¹þ¤ß800±ß¡¢¸¶²ÁÎ¨¤ÏÀÇÈ´¤²Á³Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¼°Ò¤Î50¡ó¤È¤¤¤¦¹â¤µ¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
²´éÚ±ö¥é¡¼¥á¥ó¡¡800±ß¡¡¹Åç¸©»º²´éÚ
ÀÇÈ´Ìó720±ß
¸¶²Á5³ä
¤ªµÒÍÍ¤Î¾Ð´é10³ä¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦º£Æü¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇËÜÆü¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¤³¤ì¤ÏÅìµþ¡¦°¤º´¥±Ã«¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌµ´§ °¤º´¥öÃ«¡×¤È¤¤¤¦¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÎX¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÌµ´§ °¤º´¥öÃ«¡×¤ÏJR°¤º´¥öÃ«±ØËÌ¸ý¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¡¢±Ø¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥Ñ¥µ¡¼¥¸¥å°¤º´¥öÃ«¡×¤Î1³¬¤Ë¤¢¤ë¤ªÅ¹¤À¡£
¥é¡¼¥á¥ó¤Î¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï92.79ÅÀ¡Ê2024Ç¯12·î3Æü¸½ºß¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢°¤º´¥öÃ«¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²´éÚ¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö²´éÚ±ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¤¬´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢Ï¢ÆüÂç¿Íµ¤¤Î¤ªÅ¹¤À¡£
¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Î¸¶²ÁÎ¨¤Ï30¡Á35¡óÄøÅÙ¤À¤¬¡Ä
¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸¶²Á5³ä¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Î¸¶²ÁÎ¨¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï30¡Á35¡óÄøÅÙ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¤â°ìÈÌÅª¤Ê°û¿©Å¹¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç¤¢¤ë25¡Á30¡ó¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¾¯¤·¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü10Ëç¡ÛÅÔÆâ¤Ç¤³¤Î²Á³Ê¤ÏÀ¨¤¤¡ª ¡Ö°¤º´¥öÃ« Ìµ´§¡×¤ÎÀäÉÊ²´éÚ¥é¡¼¥á¥ó¤ä¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿X¤Ç¤ÎÅê¹Æ
¸¶²ÁÎ¨¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð»ÅÆþ¤ì¸¶²Á¤òÇä¾å¹â¤Ç³ä¤ê¡¢100¤ò³Ý¤±¤¿¿ô»ú¡£Îã¤¨¤Ð800±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¸¶²ÁÎ¨30¡ó¤Ë¤ª¤µ¤á¤ë¤Ë¤Ï»ÅÆþ¤ì¶â³Û¤ò240±ß¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Âî¾å¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤âÌµÎÁ¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤À¡Ê¡ØÌµ´§ °¤º´¥öÃ«¡ÙX¤è¤ê¡Ë
¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ï¥¹¡¼¥×¤ÎºàÎÁ¡¢¥¿¥ì¡¢ÌÍ¡¢¶ñºà¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¤È¤ÎÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢²¿¤È¤«¸¶²ÁÎ¨¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤ªÅ¹¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¸¶²ÁÎ¨50¡ó¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¡£
¿ô»ú¤òÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÇöÍø¤Ê¤³¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¡£²¼¼ê¤ò¤¹¤ë¤ÈÍø±×¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¹¤é»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ÖÌµ´§ °¤º´¥öÃ«¡×¤Î³°´Ñ¡£°¤º´¥öÃ«±Ø¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤¡¢°ìÅùÃÏ¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ç¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¸¶²Á¤¬¤«¤«¤ë²´éÚ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò800±ß¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¶Ã¤¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¹©É×¤äÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤ªÅ¹¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¡ÖÌµ´§ °¤º´¥öÃ«¡×¤ÎÅ¹¼ç¡¦¾®¾¾ºêÉÒ¤µ¤ó¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¾®¾¾ºêÅ¹¼ç¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç
¤Þ¤º¤Ï¡ÖÌµ´§¡×¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤Ê¤Î¤«¡£¾®¾¾ºêÅ¹¼ç¤Î·ÐÎò¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¾®¾¾ºê¤µ¤ó¤Ï°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£Î¾¿Æ¤¬¶¦Æ¯¤¤Ç¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é²È¤ÇÎÁÍý¤ò¤¹¤ë»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢23ºÐ¤Îº¢¤«¤éTBS¡Ö¥¬¥Á¥ó¥³!¡×¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¬¥Á¥ó¥³¥Õ¥¡¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ç¡¢¾®¾¾ºê¤µ¤ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÊüÁ÷¤Ï»ëÄ°Î¨25%¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢·ëº§¤·¼«Æ°¼Ö¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢30ºÐ¤ÇÎ¥º§¤¹¤ë¡£
38ºÐ¤Ç¾åµþ¤·¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¡£¥¸¥à¤Î¤¢¤Ã¤¿¸ÞÈ¿ÅÄ¤Ç¤è¤¯¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¥é¡¼¥á¥ó¤¬ºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¡£
²È¤Ç»î¤·¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥à¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤ß¤ë¤È¹¥É¾¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤¬ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¥¸¥à¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÀè¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
²¦»Ò¤Î¾®¤µ¤ÊÅ¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡¢2Å¹ÌÜ¤ÇÉ´Ì¾Å¹¤Ë
Åìµþ¡¦²¦»Ò¤Î½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ë5.5ÄÚ¤Î¾®¤µ¤Ê¤ªÅ¹¤ò¼Ú¤ê¡¢¡Ö¤¶¶ä¤¶¡×¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ´ÇÈÄ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤º¡¢ÀÖ¤¤¤Î¤ì¤ó¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤Î¤ªÅ¹¤À¤Ã¤¿¡£
¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤Ê¤¯¡¢»×¤¤¤Ä¤¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤òºî¤Ã¤Æ°ìÇÕ500±ß¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Twitter¡Ê¸½X¡Ë¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¤Ê¤¯¡¢Î×»þµÙ¶È¤âÂ¿¤¤¤ªÅ¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ý¥³¥ß¤À¤±¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢Â¿¤¤¤È¤¤Ï¥é¥ó¥Á¤Ç70ÇÕ½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Í¥Ã¥È¤Ø¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤â¤Û¤È¤ó¤É¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¾ïÏ¢µÒ¤Ë¤Ê¤¼SNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤òÊ¹¤¯¤È¡ÖÀëÅÁ¤¹¤ë¤È¤ªÅ¹¤¬º®¤ó¤ÇÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¾®¾¾ºê¤µ¤ó¤Ï¤â¤Ã¤È¹¤¤Êª·ï¤ò¼Ú¤ê¡¢´ÇÈÄ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ªÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤µ¤é¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¡¢°ÜÅ¾¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¡Ö¥¬¥Á¥ó¥³¥Õ¥¡¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¡×»þÂå¤Ë¥¸¥à¤Î¤¢¤Ã¤¿ÈÄ¶¶¤Î¤È¤¤ïÂæ¤Ë°ì¸®¤ÎÊª·ï¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£¤³¤ì¤Ï±¿Ì¿¤À¤È»×¤¤¡¢2018Ç¯¤Ë¡Ösoupmen¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
·Ü¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢²Á³Ê¤Ï600±ß¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÅö½é¤«¤é30¿Í¤°¤é¤¤ÊÂ¤Ö¿Íµ¤Å¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ç¡Ö¿©¤Ù¥í¥°É´Ì¾Å¹¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¤ÎÅÀ¿ô¤Ï3.93ÅÀ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢´ÇÈÄ¤ò¤Ä¤±¤ë¤È°ã¤¦¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀþÏ©±è¤¤¤Ç¾ì½ê¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½µËö¤Ï40¡Á50¿Í¤Î¹ÔÎó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¶ì¾ð¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¾®¾¾ºê¤µ¤ó¡Ë
Í½Ìó¤¬10ÉÃ¤ÇËä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¹¤¤Å¹¤ËÌá¤½¤¦¡×
Å¹¼ç¡¦¾®¾¾ºêÉÒ¤µ¤ó¡£¸µ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½Ð¤·¤¿Å¹¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Å·ºÍÅª¤Ê¾¦ºÍ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤Î¸å¡¢2022Ç¯¡¢ÃæÌîºä¾å¤Ç¡Ö¤à¤«¤ó¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£5ÀÊ¤Î¤ß¤Î¾®¤µ¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¡¢¡Ö´°Á´Í½ÌóÀ©¡×¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤±Ä¶È·ÁÂÖ¤ò¤È¤ë¡£Åö»þ¡¢Í½ÌóÀ©¤Ï¡ÖÃæ²Ú¶¾Çþ ¤È¤ßÅÄ¡×¡Ö¤é¤¡ÌÍ ÈÓÅÄ¾¦Å¹¡×¤Ê¤É°ìÉô¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤·¤«ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Þ¤À²è´üÅª¤À¤Ã¤¿¡£
1Æü20¿Í¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ösoupmen¡×¤È¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ìÊÑ¤·¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òºÙ¡¹¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Øsoupmen¡Ù¤Ç3»þ´ÖÊÂ¤ó¤À¿Í¤¬¤ªÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Î´é¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾åÊÂ¤Ð¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿Í½ÌóÀ©¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Í½Ìó¤Ï½Ö»¦¤Ç¡¢Á´Á³Í½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¥Í¥Ã¥È¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å½¾¶È°÷¤ò¸Û¤Ã¤Æ°ìÆü80ÇÕ¤Þ¤ÇÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â10ÉÃ¤ÇÍ½Ìó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÅ¹¤Ë¤Ï¹ÔÎó¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢SNS¤äDM¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¹¤¤¤ªÅ¹¤ËÌá¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¾®¾¾ºê¤µ¤ó¡Ë
¸ÞÈ¿ÅÄ¤Î2¹æÅ¹¡ÖÃæ²Ú¶¾Çþ Ìµ´§¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤Î¸å¡¢2¹æÅ¹¡ÖÃæ²Ú¶¾Çþ Ìµ´§¡×¤ò¸ÞÈ¿ÅÄ¤Ëºî¤ê¡¢¤³¤³¤ÏÄï»Ò¤Ë¾ù¤Ã¤Æ¤Î¤ì¤óÊ¬¤±Å¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃæÌîºä¾å¤Î¤ªÅ¹¤òµÙ¶È¤·¡¢½éÂæ¤Ë°Ü¤Ã¤ÆÍ½ÌóÀ©¤ò¤ä¤á¤Æ±Ä¶È¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤â¹ÔÎóÌäÂê¤ÇÈ¾Ç¯¤Ç¥¯¥ì¡¼¥à¤¬¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÌµ´§ °¤º´¥öÃ«¡×¤ÏÃÂÀ¸¤·¤¿
¡ÖÌµ´§¡×¤Î´ÇÈÄ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤³¤³¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢º£Ç¯7·î¡¢°¤º´¥öÃ«¤Ë°ÜÅ¾¤·¡¢¡ÖÌµ´§ °¤º´¥öÃ«¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤â¹ÔÎó¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Íè¤¿¤¬¡¢ÊÂ¤ÓÊý¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¹©É×¤·¡¢±Ä¶È¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö²´éÚ±ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï800±ß¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃæÌîºä¾å¤ä½éÂæ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈµÒÃ±²Á¤¬¤À¤¤¤ÖÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1000±ß¤òÀÚ¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼þ¤ê¤Î°û¿©Å¹¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â800±ß¤«¤é¤Ï¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤È¤Ê¤ë¤È¸¶²ÁÎ¨¤¬50¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£1ÆüÊ¿¶Ñ¤Ç230ÇÕ¤òÄó¶¡¤·¡¢µÒÀÊ¤Î²óÅ¾½Å»ë¤Ç²¿¤È¤«²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¾®¾¾ºê¤µ¤ó¡Ë
²´éÚ±ö¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡Ösoupmen¡×»þÂå¤«¤é¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢Ì£¤ä¸«¤¿ÌÜ¤Ï¿¿»÷¤Ç¤¤Æ¤â¡¢ÃÍÃÊ¤Þ¤Ç¤Ï¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¾®¾¾ºê¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤¦¡£
¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÂçÎÌ¤Î²´éÚ¤ò»È¤¦¥¹¡¼¥×¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¸¶²Á¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÍ¤âºÇ¶á1¶Ì10±ßÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£10±ß¤¬¤É¤ì¤À¤±Âç¤¤¤¤«¤ÈÃ²¤¯¡£¤Ö¤É¤¦»³Ü¥¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ê¤ó¤´¿Ý¡¢¼«²ÈÀ½¿É»Ò¹âºÚ¤Ê¤ÉËÉÙ¤ÊÂî¾å¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÌµÎÁ¡£¤Ö¤É¤¦»³Ü¥¤Ï1Ô7Ëü±ß¤ÈÄ¶¹âµé¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌµÎÁ¤À¡£
ËÉÙ¤ÊÂî¾å¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¡È¸¶²ÁÎ¨50¡ó¡É¤È°ì¸ý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢1400±ß¤ÇÇä¤ì¤Ð¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ò°ú¤¤¤Æ¤â600±ß¶¯¤ÏÌÙ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£2000±ß¤ÇÇä¤ì¤Ð900±ß°Ê¾å¤ÏÌÙ¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢800±ß¤ÇÇä¤ë¾ì¹ç¤ÏÁ´Á³ÌÙ¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÇöÍøÂ¿Çä¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÁý¤ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¾®¾¾ºê¤µ¤ó¡Ë
1Æü200ÇÕ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇä¤ê¡¢ÄêµÙÆü¤Ê¤·¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¡ÖÌµ´§¡×¤ÎÀïÎ¬¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤À¡£¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹©É×¤·¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹ÔÎó¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È²´éÚ¤Î»ÝÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¡¼¥×¡£±ö¤Ê¤Î¤Ç²´éÚ¤é¤·¤µ¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò4¿ÍÆþ¤ì¡¢è§¤Ç»þ´Ö¤ÎÃ»¤¤ºÙÌÍ¤ò¤º¤Ã¤Èè§¤ÇÂ³¤±¡¢1ÇÕ1Ê¬°ÊÆâ¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£À¹¤êÉÕ¤±¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤Æ¡¢ÁÇÁá¤¯Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇÑ´þ¥í¥¹¤Îºï¸º¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¿©ºà¤ò¥à¥À¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤â¾®¾¾ºê¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤À¡£
²´éÚ¤Î¥¹¡¼¥×¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ö¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¼Â¤òºÙ¤«¤¯¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤³¤ì¤Ë¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Ê¤É¤òÏÂ¤¨¤Æ¥à¡¼¥¹¾õ¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤Î²´éÚ¥à¡¼¥¹¤òÌÍ¤Î¾å¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£²´éÚ¤Î¥¹¡¼¥×¤È¤È¤â¤Ë¥à¡¼¥¹¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²´éÚ¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬¥Ö¡¼¥¹¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¥à¥À¤Ê¤¯¿©ºà¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¸¶ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¥¹¡¼¥×¤Ë»È¤Ã¤¿¿©ºà¤Ï¡¢¥À¥·¥¬¥é¤È¤Ê¤êÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¥À¥·¥¬¥é¤âÌ£¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢¤³¤Î¥à¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¡£²´éÚ¥à¡¼¥¹¤Ïº£¤ä¡ÖÌµ´§¡×¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤À¡£
²´éÚ¥à¡¼¥¹¤Ç¤µ¤é¤Ë»Ý¤µ¤¬¥Ö¡¼¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ùæ¤ß³¤ÂÝ¤â¥à¡¼¥¹¤È¤È¤â¤ËÌÍ¤Ë¤è¤¯Íí¤ó¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö°Â¤¯Çä¤Ã¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü100ÇÕ½Ð¤¹Å¹¤è¤ê200ÇÕ½Ð¤¹Å¹¤Î¤Û¤¦¤¬³Î¼Â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤¿¤é¾ïÏ¢¤Î¿ô¤¬Á´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢¥Ò¥Þ¤è¤ê¤ÏÆ°¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬³Ú¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¬¥ó¥¬¥óÇä¤ì¤ë´î¤Ó¤ò¡¢Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¾®¾¾ºê¤µ¤ó¡Ë
ÇöÍøÂ¿Çä¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤·¡¢½¾¶È°÷¤Ë¤âÆ¯¤¯³Ú¤·¤µ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¾®¾¾ºê¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¼Ò°÷¤Ë¤Ï·îµë35Ëü±ß¡¢½µµÙ2Æü¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍ¿¤¨¤ë¡£Çä¤ê¾å¤²¤äµÒ¿ô¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÀÜµÒ¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸«Ä¾¤¹¡£Ì£¤Ï¾®¾¾ºê¤µ¤ó¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¤âÀÜµÒ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤é¤½¤ÎÅ¹¤Ë¤Ï¤â¤¦¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Á¤é¤¬¤¤¤¤ÀÜµÒ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤Î¤ªÅ¹¤¬ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÀÜµÒ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ª¶â¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¾®¾¾ºê¤µ¤ó¡Ë
800±ß¤Ç¸¶²ÁÎ¨50¡ó¡£´°Á´¤Ë¸Â³¦¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¾®¾¾ºê¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È°Â¤¯Äó¶¡¤·¤¿¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÎÉ¤¤ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¹âµé¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬º£¤Ï°Â¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌµ´§¡×¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼ûÍ×¤¬Âç¤¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢Ã±²Á¤ò¾å¤²¤ë¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤óÇä¤ë¤Û¤¦¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¾®¾¾ºê¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤À¡£
¡ÖÆþ¤ì¤«¤ï¤êÎ©¤Á¤«¤ï¤ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡¼¡ª¡Ù¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤é¡¢²´éÚ¤ÇÅ·²¼¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¾®¾¾ºê¤µ¤ó¡Ë
¾®¾¾ºê¤µ¤ó¤ÏÅ·²¼¤ò³Í¤ê¤Ë¹Ô¤¯
¾®¾¾ºê¤µ¤ó¤Ï¤É¤³¤ÇÅ¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤âÉ¬¤º¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ö¥ä¥É¥«¥êÀïË¡¡×¤È¾®¾¾ºê¤µ¤ó¤Ï¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ªÅ¹¤ò¹¤¯¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤À¡£
¡ÖÌµ´§¡×¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÇÁ´¹ñ¤Ë²´éÚ¥é¡¼¥á¥ó¤Î¤ªÅ¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¾®¾¾ºê¤µ¤ó¤Ï¼¤á¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ªÅ¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ²ù¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤â²´éÚ¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç²´éÚ¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¤È»×¤¦¤¬¡¢¾®¾¾ºê¤µ¤ó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇµÒÀÊ¤Î²óÅ¾½Å»ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡£
¡Ö¤ªÅ¹¤Î¾ì½ê¤äµ¬ÌÏ¤Ç¡¢Çä¤êÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£Å¹¤¬¶¹¤¯¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¹â²Á³Ê¤Ë¡¢µÕ¤ËÅ¹¤¬¹¤¯¤ÆÀÊ¤¬Â¿¤¤¤Ê¤é°Â¤¯Äó¶¡¤¹¤ë¡£
¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤È¤¤¤¦ÂÚºß»þ´Ö¤ÎÃ»¤¤¤â¤Î¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤¯¤éÊ§¤¨¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡¢»ä¤Ï°¤º´¥öÃ«¤Ç¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼ûÍ×¤ÎÂ¿¤µ¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¾®¾¾ºê¤µ¤ó¡Ë
¹ÔÎóÌäÂê¤Ë¤º¤Ã¤ÈÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¾®¾¾ºê¤µ¤ó¤ÎÎò»Ë¡£µæ¶Ë¤Î²óÅ¾½Å»ë¤ÎÇöÍøÂ¿Çä¤Ç¡¢¾®¾¾ºê¤µ¤ó¤Ï²´éÚ¥é¡¼¥á¥ó¤ÇÅ·²¼¤ò³Í¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡£
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Î°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ê°æ¼êÂâÄ¹ ¡§ ¥é¡¼¥á¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡Ë