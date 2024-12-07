セルタvsマジョルカ スタメン発表
[12.6 ラ・リーガ第16節](バライドス)
※29:00開始
<出場メンバー>
[セルタ]
先発
GK 13 ビセンテ・グアイタ
DF 2 カール・スタルフェルト
DF 20 マルコス・アロンソ
DF 32 ハビ・ロドリゲス
MF 3 オスカル・ミンゲサ
MF 6 イライクス・モリバ
MF 8 フラン・ベルトラン
MF 30 ウーゴ・アルバレス
FW 7 ボルハ・イグレシアス
FW 19 ビリオット・スウェドベリ
FW 28 Fer López
控え
GK 1 イバン・ビジャール
DF 21 ミハイロ・リスティッチ
DF 24 カルロス・ドミンゲス
DF 29 Yoel Lago
MF 11 フランコ・セルビ
MF 14 ルカ・デ・ラ・トーレ
FW 9 アナスタシオス・ドゥビカス
FW 10 イアゴ・アスパス
FW 12 アルフォンソ・ゴンサレス
FW 17 ジョナタン・バンバ
FW 18 パブロ・デュラン
FW 23 タデオ・アジェンデ
監督
クラウディオ・ヒラルデス
[マジョルカ]
先発
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 2 マテウ・モレイ
DF 4 シーベ・ファン・デル・ヘイデン
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 5 オマール・マスカレル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 14 ダニ・ロドリゲス
MF 19 ハビエル・ジャブレス
MF 27 ロベルト・ナバーロ
FW 17 サイル・ラリン
控え
GK 13 レオ・ロマン
DF 16 バレリー・フェルナンデス
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 18 アントニオ・サンチェス
MF 33 D. Luna
FW 7 ベダト・ムリキ
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 11 浅野拓磨
FW 20 シキーニョ
監督
ハゴバ・アラサテ
※29:00開始
<出場メンバー>
[セルタ]
先発
GK 13 ビセンテ・グアイタ
DF 2 カール・スタルフェルト
DF 20 マルコス・アロンソ
DF 32 ハビ・ロドリゲス
MF 3 オスカル・ミンゲサ
MF 6 イライクス・モリバ
MF 8 フラン・ベルトラン
MF 30 ウーゴ・アルバレス
FW 7 ボルハ・イグレシアス
FW 19 ビリオット・スウェドベリ
FW 28 Fer López
GK 1 イバン・ビジャール
DF 21 ミハイロ・リスティッチ
DF 24 カルロス・ドミンゲス
DF 29 Yoel Lago
MF 11 フランコ・セルビ
MF 14 ルカ・デ・ラ・トーレ
FW 9 アナスタシオス・ドゥビカス
FW 10 イアゴ・アスパス
FW 12 アルフォンソ・ゴンサレス
FW 17 ジョナタン・バンバ
FW 18 パブロ・デュラン
FW 23 タデオ・アジェンデ
監督
クラウディオ・ヒラルデス
[マジョルカ]
先発
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 2 マテウ・モレイ
DF 4 シーベ・ファン・デル・ヘイデン
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 5 オマール・マスカレル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 14 ダニ・ロドリゲス
MF 19 ハビエル・ジャブレス
MF 27 ロベルト・ナバーロ
FW 17 サイル・ラリン
控え
GK 13 レオ・ロマン
DF 16 バレリー・フェルナンデス
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 18 アントニオ・サンチェス
MF 33 D. Luna
FW 7 ベダト・ムリキ
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 11 浅野拓磨
FW 20 シキーニョ
監督
ハゴバ・アラサテ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります