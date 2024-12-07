[12.6 ラ・リーガ第16節](バライドス)

※29:00開始

<出場メンバー>

[セルタ]

先発

GK 13 ビセンテ・グアイタ

DF 2 カール・スタルフェルト

DF 20 マルコス・アロンソ

DF 32 ハビ・ロドリゲス

MF 3 オスカル・ミンゲサ

MF 6 イライクス・モリバ

MF 8 フラン・ベルトラン

MF 30 ウーゴ・アルバレス

FW 7 ボルハ・イグレシアス

FW 19 ビリオット・スウェドベリ

FW 28 Fer López

控え

GK 1 イバン・ビジャール

DF 21 ミハイロ・リスティッチ

DF 24 カルロス・ドミンゲス

DF 29 Yoel Lago

MF 11 フランコ・セルビ

MF 14 ルカ・デ・ラ・トーレ

FW 9 アナスタシオス・ドゥビカス

FW 10 イアゴ・アスパス

FW 12 アルフォンソ・ゴンサレス

FW 17 ジョナタン・バンバ

FW 18 パブロ・デュラン

FW 23 タデオ・アジェンデ

監督

クラウディオ・ヒラルデス

[マジョルカ]

先発

GK 1 ドミニク・グレイフ

DF 2 マテウ・モレイ

DF 4 シーベ・ファン・デル・ヘイデン

DF 21 アントニオ・ライージョ

DF 24 マルティン・バリエント

MF 5 オマール・マスカレル

MF 12 サムエル・コスタ

MF 14 ダニ・ロドリゲス

MF 19 ハビエル・ジャブレス

MF 27 ロベルト・ナバーロ

FW 17 サイル・ラリン

控え

GK 13 レオ・ロマン

DF 16 バレリー・フェルナンデス

DF 22 ホアン・モヒカ

DF 23 パブロ・マフェオ

MF 8 マヌ・モルラネス

MF 10 セルジ・ダルデル

MF 18 アントニオ・サンチェス

MF 33 D. Luna

FW 7 ベダト・ムリキ

FW 9 アブドン・プラッツ

FW 11 浅野拓磨

FW 20 シキーニョ

監督

ハゴバ・アラサテ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります