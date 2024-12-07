[12.6 セリエA第15節](アトレティ・アズーリ・ディターリア)

※28:45開始

<出場メンバー>

[アタランタ]

先発

GK 29 マルコ・カルネセッキ

DF 4 イサク・ヒエン

DF 19 ベラト・ジムシティ

DF 23 セアド・コラシナツ

MF 8 マリオ・パシャリッチ

MF 13 エデルソン

MF 15 マルテン・デ・ローン

MF 16 ラウル・ベッラノーバ

MF 22 マッテオ・ルッジェーリ

FW 11 アデモラ・ルックマン

FW 17 シャルル・デ・ケテラーレ

控え

GK 28 ルイ・パトリシオ

GK 31 フランチェスコ・ロッシ

DF 2 ラファエル・トロイ

DF 3 オディロン・コスヌ

DF 5 ベン・ゴドフリー

DF 42 ジョルジョ スカルヴィーニ

MF 6 イブラヒマ・スレマナ

MF 24 ラザール・サマルジッチ

MF 27 マルコ・パレストラ

MF 44 マルコ・ブレシャニーニ

FW 10 ニコロ・ザニオーロ

FW 32 マテオ・レテギ

監督

トゥリオ グリッティ

[ミラン]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 19 テオ・エルナンデス

DF 22 エメルソン

DF 28 マリック・ティアウ

DF 46 マッテオ・ガッビア

MF 10 ラファエル・レオン

MF 11 クリスティアン・プリシッチ

MF 14 ティジャーニ・ラインデルス

MF 29 ユスフ・フォファナ

MF 80 ユヌス・ムサ

FW 7 アルバロ・モラタ

控え

GK 57 マルコ・スポルティエッロ

GK 96 L. Torriani

DF 2 ダビデ・カラブリア

DF 23 フィカヨ・トモリ

DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ

MF 8 ルベン・ロフタス・チーク

MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ

FW 17 ノア・オカフォー

FW 21 サムエル・チュクウェゼ

FW 73 F. Camarda

FW 90 タミー・エイブラハム

監督

パウロ・フォンセカ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります