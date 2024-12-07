アタランタvsミラン スタメン発表
[12.6 セリエA第15節](アトレティ・アズーリ・ディターリア)
※28:45開始
<出場メンバー>
[アタランタ]
先発
GK 29 マルコ・カルネセッキ
DF 4 イサク・ヒエン
DF 19 ベラト・ジムシティ
DF 23 セアド・コラシナツ
MF 8 マリオ・パシャリッチ
MF 13 エデルソン
MF 15 マルテン・デ・ローン
MF 16 ラウル・ベッラノーバ
MF 22 マッテオ・ルッジェーリ
FW 11 アデモラ・ルックマン
FW 17 シャルル・デ・ケテラーレ
控え
GK 28 ルイ・パトリシオ
GK 31 フランチェスコ・ロッシ
DF 2 ラファエル・トロイ
DF 3 オディロン・コスヌ
DF 5 ベン・ゴドフリー
DF 42 ジョルジョ スカルヴィーニ
MF 6 イブラヒマ・スレマナ
MF 24 ラザール・サマルジッチ
MF 27 マルコ・パレストラ
MF 44 マルコ・ブレシャニーニ
FW 10 ニコロ・ザニオーロ
FW 32 マテオ・レテギ
監督
トゥリオ グリッティ
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 28 マリック・ティアウ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 アルバロ・モラタ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 F. Camarda
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
パウロ・フォンセカ
※28:45開始
<出場メンバー>
[アタランタ]
先発
GK 29 マルコ・カルネセッキ
DF 4 イサク・ヒエン
DF 19 ベラト・ジムシティ
DF 23 セアド・コラシナツ
MF 8 マリオ・パシャリッチ
MF 13 エデルソン
MF 15 マルテン・デ・ローン
MF 16 ラウル・ベッラノーバ
MF 22 マッテオ・ルッジェーリ
FW 11 アデモラ・ルックマン
控え
GK 28 ルイ・パトリシオ
GK 31 フランチェスコ・ロッシ
DF 2 ラファエル・トロイ
DF 3 オディロン・コスヌ
DF 5 ベン・ゴドフリー
DF 42 ジョルジョ スカルヴィーニ
MF 6 イブラヒマ・スレマナ
MF 24 ラザール・サマルジッチ
MF 27 マルコ・パレストラ
MF 44 マルコ・ブレシャニーニ
FW 10 ニコロ・ザニオーロ
FW 32 マテオ・レテギ
監督
トゥリオ グリッティ
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 28 マリック・ティアウ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 アルバロ・モラタ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 17 ノア・オカフォー
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 F. Camarda
FW 90 タミー・エイブラハム
監督
パウロ・フォンセカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります