インテルvsパルマ スタメン発表
[12.6 セリエA第15節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※26:30開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 31 Y. Bisseck
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
GK 40 A. Calligaris
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 36 マッテオ・ダルミアン
DF 42 T. Palacios
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 4 ボトンド・バログ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 20 アントワーヌ・エノー
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 22 マッテオ・カンチェッリエリ
MF 28 バレンティン・ミハイラ
MF 98 デニス・マン
FW 13 アンジュ・ヨアン・ボニー
控え
GK 1 レアンドロ・チチソラ
GK 40 エドアルド・コルヴィ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 26 ウォヨ・クリバリ
DF 46 ジョバンニ・レオーニ
DF 77 ジャンルカ・ディ・キアラ
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 23 ドリサ・カマラ
MF 27 エルナニ
FW 11 ポントゥス・アルムクヴィスト
FW 61 アナス・ハジ・モハメド
監督
Fabio Pecchia
※26:30開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 31 Y. Bisseck
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
控え
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
GK 40 A. Calligaris
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 36 マッテオ・ダルミアン
DF 42 T. Palacios
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 4 ボトンド・バログ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 20 アントワーヌ・エノー
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 22 マッテオ・カンチェッリエリ
MF 28 バレンティン・ミハイラ
MF 98 デニス・マン
FW 13 アンジュ・ヨアン・ボニー
控え
GK 1 レアンドロ・チチソラ
GK 40 エドアルド・コルヴィ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 26 ウォヨ・クリバリ
DF 46 ジョバンニ・レオーニ
DF 77 ジャンルカ・ディ・キアラ
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 23 ドリサ・カマラ
MF 27 エルナニ
FW 11 ポントゥス・アルムクヴィスト
FW 61 アナス・ハジ・モハメド
監督
Fabio Pecchia
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります