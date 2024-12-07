[12.6 セリエA第15節](ジュゼッペ・メアッツァ)

※26:30開始

<出場メンバー>

[インテル]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 31 Y. Bisseck

DF 95 アレッサンドロ・バストーニ

MF 2 デンゼル・ダンフリース

MF 20 ハカン・チャルハノール

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

MF 23 ニコロ・バレッラ

MF 32 フェデリコ・ディマルコ

FW 9 マルクス・テュラム

FW 10 ラウタロ・マルティネス

控え

GK 13 ジョゼップ・マルティネス

GK 40 A. Calligaris

DF 30 カルロス・アウグスト

DF 36 マッテオ・ダルミアン

DF 42 T. Palacios

MF 7 ピオトル・ジエリンスキ

MF 16 ダビデ・フラッテージ

MF 17 テイジョン・ブキャナン

MF 21 クリスチャン・アスラニ

FW 8 マルコ・アルナウトビッチ

FW 11 ホアキン・コレア

FW 99 メフディ・タレミ

監督

シモーネ・インザーギ

[パルマ]

先発

GK 31 鈴木彩艶

DF 4 ボトンド・バログ

DF 14 エマヌエーレ・バレーリ

DF 15 エンリコ・デルプラート

DF 20 アントワーヌ・エノー

MF 16 マンデラ・ケイタ

MF 19 ジモン・ゾーム

MF 22 マッテオ・カンチェッリエリ

MF 28 バレンティン・ミハイラ

MF 98 デニス・マン

FW 13 アンジュ・ヨアン・ボニー

控え

GK 1 レアンドロ・チチソラ

GK 40 エドアルド・コルヴィ

DF 5 ラウタロ・バレンティ

DF 26 ウォヨ・クリバリ

DF 46 ジョバンニ・レオーニ

DF 77 ジャンルカ・ディ・キアラ

MF 8 ナウエル・エステベス

MF 23 ドリサ・カマラ

MF 27 エルナニ

FW 11 ポントゥス・アルムクヴィスト

FW 61 アナス・ハジ・モハメド

監督

Fabio Pecchia

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります