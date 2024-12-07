＜個人投資家の予想＞ 12月07日 02時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6185) ＳＭＮ 東証スタンダード
(6656) インスペック 東証スタンダード
(3807) フィスコ 東証グロース
(7105) ロジスネクス 東証スタンダード
(4046) 大阪ソーダ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6920) レーザーテク 東証プライム
(2134) 北浜ＣＰ 東証スタンダード
(3103) ユニチカ 東証プライム
(4310) ドリームＩ 東証プライム
(8424) 芙蓉リース 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6185) ＳＭＮ 東証スタンダード
(6656) インスペック 東証スタンダード
(3807) フィスコ 東証グロース
(7105) ロジスネクス 東証スタンダード
(4046) 大阪ソーダ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6920) レーザーテク 東証プライム
(2134) 北浜ＣＰ 東証スタンダード
(3103) ユニチカ 東証プライム
(4310) ドリームＩ 東証プライム
(8424) 芙蓉リース 東証プライム
出所：MINKABU PRESS