¥á¥Ã¥·¤¬¥Ð¥ë¥µ¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì°¦¾ð¤ò¸ì¤ë¡ÖÍ¥¾¡¤ò¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¥¯¥ì¤¬¤È¤Æ¤âÎø¤·¤¤¡×±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿2¿Í¤â¹ðÇò
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡Ø¥à¥ó¥É¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ü¡Ù¤Ï6Æü¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤¬¸ÅÁã¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß37ºÐ¤Î¥á¥Ã¥·¤Ï¡¢13ºÐ¤À¤Ã¤¿2000Ç¯9·î¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î·ÀÌó¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Éã¿Æ¤È¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤«¤é¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ØÅÏ¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤Î·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È2004Ç¯10·î¤Ë17ºÐ¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸ø¼°Àï778»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·672¥´¡¼¥ë303¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·2021Ç¯6·îËö¡¢¥á¥Ã¥·¤È¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¡£¥á¥Ã¥·¤Ï·ÀÌó±äÄ¹¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬ºâÀ¯ÌäÂê¤Î¤¿¤áÆ±Áª¼ê¤È¤Î¿··ÀÌó¤ò·ë¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»ÄÎ±¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ã¥·¤ÏÂàÃÄ²ñ¸«¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ë¡ÊPSG¡Ë¤Ë²ÃÆþ¡£¤½¤·¤Æ2023Ç¯8·î¤«¤é¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥Ã¥·¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê»þÂå¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Ú¥Ã¥×¡Ê¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¡Ë¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÈà¤ÈÄ¹Ç¯»Å»ö¤ò¤·¡¢ÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤É¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¼¡¤Ë¡Ê¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¡Ë¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç¡£Èà¤¬¤¢¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¡Ä¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ´ü¤Î¼«Ê¬¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ò½õ¤±¤¿2¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡¢¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡Ê¹ñ²¦ÇÕ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤ÇºÆ¤ÓÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢À¤³¦¤«¤é°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥Ã¥·¤Ï¡È¥¯¥ì¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ë¡É¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÈà¤é¤Î¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÎø¤·¤¤¡£Èà¤é¤È¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡£¤½¤·¤ÆÈà¤é¤¬À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤È¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÅÁã¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß37ºÐ¤Î¥á¥Ã¥·¤Ï¡¢13ºÐ¤À¤Ã¤¿2000Ç¯9·î¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î·ÀÌó¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Éã¿Æ¤È¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤«¤é¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ØÅÏ¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤Î·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È2004Ç¯10·î¤Ë17ºÐ¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸ø¼°Àï778»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·672¥´¡¼¥ë303¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥Ã¥·¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê»þÂå¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Ú¥Ã¥×¡Ê¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¡Ë¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÈà¤ÈÄ¹Ç¯»Å»ö¤ò¤·¡¢ÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤É¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¼¡¤Ë¡Ê¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¡Ë¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç¡£Èà¤¬¤¢¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¡Ä¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ´ü¤Î¼«Ê¬¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ò½õ¤±¤¿2¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡¢¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡Ê¹ñ²¦ÇÕ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤ÇºÆ¤ÓÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢À¤³¦¤«¤é°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥Ã¥·¤Ï¡È¥¯¥ì¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ë¡É¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÈà¤é¤Î¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÎø¤·¤¤¡£Èà¤é¤È¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡£¤½¤·¤ÆÈà¤é¤¬À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤È¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÅÁã¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£