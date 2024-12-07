¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÂç±²Âç¾Þ¡Ûº´Æ£ÇîÎ¼¡¡Í¥½Ð¤Øµ¤¹ç¡Ö³°ÏÈ¤Ç±ó¤¤¤±¤É¥Ð¥Ã¥¯¥Õ¥ë¤«¤Ö¤ê¤Ç¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î£Ç£É¡ÖÂç±²Âç¾Þ³«Àß£·£±¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤Ï£¶Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë£±£¸¿Í¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£ÇîÎ¼¡Ê£³£¶¡á°¦ÃÎ¡Ë¤ÏÍ½Áª¥é¥¹¥È¤Î£±£±£Ò£¶¥³¡¼¥¹Àï¤Ç¶á¹¾¤È¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤Æ£³Ãå¡££±£¶°Ì¤ÇÍ½Áª¤òÄÌ²á¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×£²Æü´Ö¤ò£²¡¢£±¡¢£´Ãå¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤â£³ÆüÌÜ¤Î¥¤¥óÀï¤Ç£µÃå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤Ï£´¡¢£¶ÏÈ¤ÇÂçÇÔ¶ØÊª¤ÈÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾¡Éé¶î¤±£²Áö¤ò£´¡¢£³Ãå¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Ã¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ï£¶¹æÄú¡£¡ÖÃæ´ÖÂ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÂ¤¬¤¤¤¤¡£³°ÏÈ¤Ç±ó¤¤¤±¤É¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Õ¥ë¤«¤Ö¤ê¤Ç¡×¡£Í¥½Ð¤Ø¤ÎàÀïÎ¬á¤â¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£