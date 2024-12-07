¹â²¬Ááµª¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤ÎµÞ»à¤ËÆ°ÍÉ¡ÖÌ¤¤À¤ËÍý²ò½ÐÍè¤º¡Ä¡¡ÈþÊæ¤µ¤ó¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿????¡×
½÷Í¥Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬ÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬6Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£54ºÐ¡£6Æü¤Ë¼«Âð¤ÎÍáÁå¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÈ¯¸«¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤¬119ÈÖÄÌÊó¡£Àµ¸á²á¤®¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
½÷Í¥¹â²¬Ááµª¡Ê52¡Ë¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤òÄÌ¤¸¡Ö»Å»ö½ª¤ï¤ê¡¢¤¢¤ëP¤«¤é¤ÎLINE¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡Ö°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤º¡Ä¡¡Ì¤¤À¤ËÍý²ò½ÐÍè¤º¡Ä¡¡ÈþÊæ¤µ¤ó¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿????¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡Ö¡Ú½ÅÍ×¡Û12·î6Æü(¶â)¡ØMiho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live¡Ù¸ø±éÃæ»ß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£