Crystal Kayが12月21日、KT Zepp Yokohamaにて25周年ライブ<CK ニーゴー〜25TH ANNIVERSARY>を開催することは既報のとおり。同公演にBoAの出演が決定した。Crystal KayとBoAの共演は2020年開催の<BoA 20th Anniversary Special Live -The Greatest->にCrystal Kayがゲスト出演した以来。Crystal KayのライブにBoAが出演するのは、2009年11月の10周年ライブ<Crystal Kay 10th Anniversary Tour CK10>以来となる。

■25周年記念アナログレコード「Love Myself」



2024年12月21日(土) ライブ会場限定先行発売※<CK ニーゴー〜25TH ANNIVERSARY>ライブ会場限定特典あり2024年12月23日(月)12:00(予定) UNIVERSAL MUSIC STORE限定発売【完全数量限定盤(1LP)】TYJT-59011 3,000 円(税込)▼A Side1. Love Myself2. That Girl▼B Side1. Gimme Some / Crystal Kay & Daichi Yamamoto2. No Pressure / Crystal Kay & VivaOla