±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡×¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó Part I¤òºÆ¸½¤·¤¿RC¥«ー¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¥¬¥ë¥¦¥¤¥ó¥°¤ä»þ¶õ°ÜÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤òºÆ¸½
12·î7Æü È¯Çä
²Á³Ê¡§7,678±ß
¡¡¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢¡ÖR/C ¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー ¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó Part I¡×¤ò12·î7Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï7,678±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡×·àÃæ¤Ç¡¢¥¨¥á¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ö¥é¥¦¥óÇî»Î¤¬À©ºî¤·¡¢¥Þー¥Æ¥£¡¦¥Þ¥¯¥Õ¥é¥¤¤È¶¦¤Ë»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¼«Æ°¼Ö·¿¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡ÊBACK TO THE FUTURE PART1¡Ë¤ò1/20¥¹¥±ー¥ë¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥é¥¸¥ª¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥«ー¡£¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥¬¥ë¥¦¥¤¥ó¥°¡¢»þ¶õ°ÜÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤òºÆ¸½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖR/C ¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー ¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó Part I¡×
È¯ÇäÆü¡§12·î7Æü
²Á³Ê¡§7,678±ß
¡Ú»ÅÍÍ¡Û
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥µ¥¤¥º¡§Ìó330¡ß150¡ß180mm¡ÊÉý¡ß¹â¤µ¡ß±ü¹Ô¡Ë
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§ËÜÂÎ¡ß1¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥éー¡ß1
»ÈÍÑÅÅÃÓ¡§ËÜÂÎ/Ã±»°´¥ÅÅÃÓ¡ß4ËÜ¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥éー/Ã±»°´¥ÅÅÃÓ¡ß2ËÜ¡ÊÁ´¤ÆÊÌÇä¤ê¡Ë
¼þÇÈ¿ô¡§2.4GHz
Áàºîµ÷Î¥¡§Ìó20m
ÅÅÃÓ¼÷Ì¿¡§¼ÖËÜÂÎ/Ìó50Ê¬¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥éー/Ìó8»þ´Ö
¢¨¿ôÃÍ¤Ï¾ì½ê¤ª¤è¤ÓÁö¹Ô¡¦Áàºî¤Î¾ò·ï¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§14ºÍ°Ê¾å
(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment,Inc.All Rights Reserved.
¢¨Universal Studios licensing LLC¡Ê¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥·¥ó¥°LLC¡Ë¤È¤Î¾¦ÉÊ²½·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¤¬´ë²è¡¦À©ºî¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£