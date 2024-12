【PIKMIN×JR九州~魅惑の惑星キュウシュウを探索せよ~】12月7日~2025年6月30日 開催(※個々のイベントの開催期間はそれぞれ異なる)開催場所:九州地域

九州旅客鉄道(JR九州)は、任天堂が発売するアクションゲーム「ピクミン」シリーズとのコラボレーションプロジェクト「PIKMIN×JR 九州~魅惑の惑星キュウシュウを探索せよ~」を本日12月7日から開催する。期間は2025年6月30日まで。

本コラボでは、九州にある6つの駅前広場で「ピクミン」にちなんだイベント「ピクミンフェスタ in 九州」が順次開催。同イベントの開催に合わせて、イベント各地の九州旅客鉄道が展開するアミュプラザ「アミュプラザ」にて「PIKMIN POP-UP STORE」が開催される。また、九州の様々な駅にピクミンたちが装飾された「ピクミン駅」が登場。記念撮影も行なえる。

コラボイベントの開催に伴い、「ピクミン」に登場するキャラクターたちがデザインされた特別な列車「ピクミントレイン」も運行。「ピクミンフェスタ in 九州」のイベント会場などで、景品が当たるデジタルスタンプラリーが実施される。他にも、「PIKMIN×JR 九州」のオリジナルグッズやオリジナル駅弁も販売される。

【「ピクミントレイン」イメージ】

885系

787系

駅前広場にピクミン・原生生物たちが大集合! 「ピクミンフェスタ in 九州」

6つの駅前広場でイベント「ピクミンフェスタ」が開催される。「ピクミン」シリーズのゲームをモチーフとして、ピクミンの宿敵「原生生物」を、玉入れ形式で倒す体験イベントや、各地のご当地グルメや、ピクミンのキャラクターたちとの記念撮影などの様々な企画が実施される。オリジナルグッズショップでは、「PIKMIN×JR 九州」オリジナルグッズのほか、Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO公式グッズも販売される。

【開催場所・開催日時】

12月7日・8日(大分県)大分駅前広場

2025年1月18日・19日(長崎県)長崎駅前かもめ広場

2025年2月1日・2日(鹿児島県)アミュプラザ鹿児島 AMU 広場

2025年3月1日・2日(熊本県)熊本駅前アミュひろば

2025年4月19日・20日(宮崎県)宮崎駅西口駅前アミュひろば

2025年5月31日・6月1日(福岡県)JR 博多駅前広場

※各会場とも、10時から17時の間で開催される。

【実施内容】



(1)~原生生物をやっつけろ!~ピクミン玉入れ競争

各会場に現われた原生生物を玉入れ形式で倒していく。事前にチーム分けを行ない、ボールプールの中から、チームカラーのボールを探して、チームカラーのカゴへ投げる。カゴの重さが一定に達すると原生生物が倒れる。一番早く原生生物を倒したピクミンチームが勝利となる。

(2)“キュウシュウ”を楽しもう!ご当地グルメフェア

各会場のご当地の食べ物や飲み物が販売される。

(3)ピクミンたちと写真を撮ろう!フォトコーナー

ピクミンたちと一緒に写真撮影ができるコーナー。

(4)「ピクミン」シリーズのゲームを体験しよう!

アクションゲーム「ピクミン4」が体験できるコーナー

※本コーナーは、小学生以下とその家族が参加対象。

(5)PIKMIN×JR九州オリジナルグッズショップ

「PIKMIN×JR 九州」オリジナルグッズや、Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO 公式ピクミングッズが販売される。

「PIKMIN POP-UP STORE」

イベントの開催に合わせ、イベント各地のアミュプラザでは「PIKMIN POP-UP STORE」も実施される。なお、場所・開催日時等については、変更となる可能性がある。

ピクミンと写真を撮ろう! 「ピクミンフォト」

【PIKMIN POP-UP STORE】 開催場所 開催日時 アミュプラザおおいた 1F タイムズスクエア 12月7日~12月29日 アミュプラザ長崎 本館3F 吹き抜け特設会場 2025年1月18日~2月2日 アミュプラザ鹿児島 本館2F センタースクエア 2025年2月1日~2月16日 アミュプラザくまもと2F 特設会場 2025年3月1日~3月31日 アミュプラザみやざき うみ館 3F ハンズ前特設会場 2025年4月19日~5月11日 アミュプラザ博多 5F ハンズ側エスカレーター横 2025年5月31日~6月15日

九州の色々な駅にピクミンたちが装飾された「ピクミン駅」が登場する。「ピクミン駅」では、駅に潜んでいるピクミンを見つけて、記念撮影が行なえる。

虹ノ松原駅駅名標

期間:12月7日~2025年6月30日

ピクミン駅:(福岡県)筑前岩屋駅(佐賀県)虹ノ松原駅(長崎県)大草駅(大分県)豊後森駅(熊本県)宮地駅(鹿児島県)日当山駅(宮崎県)子供の国駅

ピクミントレインのフォトパネルが登場!

以下の駅では「ピクミントレイン」のフォトパネルが設置される。

期間

(1)885系:12月7日~2025年3月16日

(2)787系:2025年3月18日~6月30日

設置駅

(福岡県)博多駅/小倉駅(佐賀県)佐賀駅(長崎県)長崎駅(大分県)大分駅(熊本県)熊本駅(鹿児島県)鹿児島中央駅(宮崎県)宮崎駅

※改札口内に入場の際は、駅の入場券が必要。

ピクミントレインのフォトパネル イメージ

“キュウシュウ”を探索しよう! 「ピクミントレイン」

「PIKMIN×JR 九州」の開催に伴い、「ピクミン」のキャラクターがデザインされた特別な列車「ピクミントレイン」が運行。8月に開業1周年を迎えた日田彦山線BRT「ひこぼしライン」も、特別なデザインで運行する。列車やBRT車内にも、ピクミンたちがデザインされている。

「ピクミントレイン(885系・787系)」の車内では、オリジナルグッズのガチャガチャも設置される。

「ピクミントレイン」運行概要

885系(SM-5)

運行期間:12月7日~2025年5月中旬

運行区間

【特急ソニック】博多~大分・佐伯

【特急リレーかもめ】博多~武雄温泉

【特急みどり】博多~佐世保

【特急きらめき】小倉~博多

【特急かささぎ】博多~肥前鹿島

【車体イメージ】【車内イメージ】

【臨時列車の運行について】

運行初日に、「ピクミン」のキャラクターがデザインされた、特別な列車「ピクミントレイン」の臨時列車が運行。また、運行に伴い、博多駅では出発式が行なわれる。臨時列車内では、この列車限りの特別な放送などを楽しめる。

名称:特急ピクミン号

運行日:12月7日

運行区間:博多~大分

座席:全車指定席

787系(Bo-6016 編成)

【特急ピクミン号 運行時刻】

運行期間:2025年2月1日~7月上旬

運行区間

【特急にちりん】小倉~宮崎空港、大分~佐伯・宮崎(南宮崎・宮崎空港)【特急ひゅうが】延岡~宮崎(南宮崎・宮崎空港)

【特急きりしま】宮崎~鹿児島中央

【車体イメージ】【車内イメージ】

※デザインはイメージ。今後、変更となる可能性がある。

※運行初日の2025年2月1日に、鹿児島中央駅にて出発式が行なわれる。(出発式は変更となる場合がある)

日田彦山線「BRTひこぼしライン」(しゃくなげカラー、棚田カラー、水郷カラー)

運行期間:12月14日~2025年6月30日

運行区間:添田~日田

日田彦山線「BRTひこぼしライン」も3種類の特別なラッピングが施される予定

キュウシュウ中にあるオタカラを集めよう! 「オタカラコレクション」

JR九州の駅やD&S列車、「ピクミンフェスタ in 九州」のイベント会場など、全部で70箇所に「ピクミン」シリーズに登場するオタカラを集めるデジタルスタンプラリーが開催される。開催期間および応募期間は12月7日から2025年6月30日まで。

JR九州アプリにログインして、キャンペーン期間中に対象スポットに設定されたGPSチェックインを行なうと、アプリ内でスタンプを入手できる。なお、一部スポットはQRコードでのチェックインとなる。デジタルスタンプラリーでは、獲得数に応じて、抽選で「PIKMIN×JR九州」オリジナルグッズが当たる。対象スポットと景品については、HPにて確認してほしい。

※景品への応募の際は、JR九州インターネット会員のログインが必要。

PIKMIN×JR九州オリジナルグッズが登場

今回の「PIKMIN×JR九州」のオリジナルグッズが、銘品蔵や通販サイトなどで販売される。オリジナルグッズのほか、Nintendo TOKYO公式グッズも購入可能となっている。

販売開始日:12月7日

販売箇所:銘品蔵、オンラインショップ「九州の旅とお取り寄せ」、PIKMIN×JR九州「PIKMIN POP-UP STORE」

※一部商品は「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO」でも販売される。

オリジナルグッズ(一部)

オリジナルカプセル入り缶バッジ/価格:各400円

オリジナルアクリルキーホルダーピクミントレイン/価格:各1,100円

オリジナルクリアファイル/価格:440円

オリジナルダイカットステッカー/価格:各330円

オリジナル駅名標キーホルダーコレクション/価格:単品 各880円

「PIKMIN×JR九州」限定駅弁も販売

「PIKMIN×JR九州」キャンペーンにあわせ、期間中、「PIKMIN×JR九州」のオリジナル駅弁が販売される。

販売店舗

・駅弁当博多口店(JR九州博多駅構内 1F)

営業時間:7時~22時

TEL:092-411-8188

・駅弁当筑紫口店(JR九州博多駅構内 1F)

営業時間:8時~21時30分

TEL:092-412-6861

「Pikmin Bloom」と連携

スマートフォンアプリ「Pikmin Bloom」にて、「オタカラコレクション」のチェックインスポットとなる駅にスペシャルスポットが出現し、特別なデザインのポストカードがもらえる。また、「ピクミンフェスタ in 九州」の会場では、イベント開催日に会場付近で「Pikmin Bloom」アプリを開くとスポットチャレンジというお題が発生し、クリアすると特別な「金の切符」デコピクミンの金の苗が手に入る。

【特別なデザインのポストカード】

県ごとに異なる、計7種類のデザインがある

スポットチャレンジというお題をクリアすると特別な「金の切符」デコピクミンの金の苗が手に入る

※ポストカードは「Pikmin Bloom」内に登場する、ピクミンの旅を記録するデジタルの記念品

※スペシャルスポットが出現するのは、「オタカラコレクション」の対象スポットのうち、駅のみとなる。

「PIKMIN×JR 九州~魅惑の惑星キュウシュウを探索せよ~」

期間:12月7日~2025年6月30日

・MISSON.01「ピクミンフェスタ in 九州」(駅前広場イベント)

・MISSON.02「ピクミンフォト」(駅装飾)

・MISSON.03「ピクミントレイン」(ラッピング列車)

・MISSON.04「オタカラコレクション」(スタンプラリー)

・その他・PIKMIN×JR 九州オリジナルグッズ・オリジナル駅弁・「Pikmin Bloom」との連動

(C) Nintendo

(C) Kyushu Railway Company. All Rights Reserved.