¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¡×¡ßJR¶å½£¡¢¥³¥é¥Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖPIKMIN¡ßJR¶å½£～Ì¥ÏÇ¤ÎÏÇÀ±¥¥å¥¦¥·¥å¥¦¤òÃµº÷¤»¤è～¡×ËÜÆü¤è¤ê³«ºÅ
12·î7Æü～2025Ç¯6·î30Æü ³«ºÅ¡Ê¢¨¸Ä¡¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§¶å½£ÃÏ°è
¡¡¶å½£Î¹µÒÅ´Æ»¡ÊJR¶å½£¡Ë¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¤¬È¯Çä¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¡×¥·¥êー¥º¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖPIKMIN¡ßJR ¶å½£～Ì¥ÏÇ¤ÎÏÇÀ±¥¥å¥¦¥·¥å¥¦¤òÃµº÷¤»¤è～¡×¤òËÜÆü12·î7Æü¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï2025Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡ËÜ¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¶å½£¤Ë¤¢¤ë6¤Ä¤Î±ØÁ°¹¾ì¤Ç¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿ in ¶å½£¡×¤¬½ç¼¡³«ºÅ¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³ÆÃÏ¤Î¶å½£Î¹µÒÅ´Æ»¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¡Ö¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¡×¤Ë¤Æ¡ÖPIKMIN POP-UP STORE¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶å½£¤ÎÍÍ¡¹¤Ê±Ø¤Ë¥Ô¥¯¥ß¥ó¤¿¤Á¤¬Áõ¾þ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó±Ø¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£µÇ°»£±Æ¤â¹Ô¤Ê¤¨¤ë¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ËÈ¼¤¤¡¢¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÎó¼Ö¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤â±¿¹Ô¡£¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿ in ¶å½£¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ê¤É¤Ç¡¢·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¡ÖPIKMIN¡ßJR ¶å½£¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±ØÊÛ¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¥È¥ì¥¤¥ó¡×¥¤¥áー¥¸¡Û
885·Ï
787·Ï
±ØÁ°¹¾ì¤Ë¥Ô¥¯¥ß¥ó¡¦¸¶À¸À¸Êª¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¡ª ¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿ in ¶å½£¡×
¡¡6¤Ä¤Î±ØÁ°¹¾ì¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Î¥²ー¥à¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ô¥¯¥ß¥ó¤Î½ÉÅ¨¡Ö¸¶À¸À¸Êª¡×¤ò¡¢¶ÌÆþ¤ì·Á¼°¤ÇÅÝ¤¹ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢³ÆÃÏ¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤ä¡¢¥Ô¥¯¥ß¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖPIKMIN¡ßJR ¶å½£¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¤Û¤«¡¢Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡¦³«ºÅÆü»þ¡Û
12·î7Æü¡¦8Æü¡ÊÂçÊ¬¸©¡ËÂçÊ¬±ØÁ°¹¾ì
2025Ç¯1·î18Æü¡¦19Æü¡ÊÄ¹ºê¸©¡ËÄ¹ºê±ØÁ°¤«¤â¤á¹¾ì
2025Ç¯2·î1Æü¡¦2Æü¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¼¯»ùÅç AMU ¹¾ì
2025Ç¯3·î1Æü¡¦2Æü¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë·§ËÜ±ØÁ°¥¢¥ß¥å¤Ò¤í¤Ð
2025Ç¯4·î19Æü¡¦20Æü¡ÊµÜºê¸©¡ËµÜºê±ØÀ¾¸ý±ØÁ°¥¢¥ß¥å¤Ò¤í¤Ð
2025Ç¯5·î31Æü¡¦6·î1Æü¡ÊÊ¡²¬¸©¡ËJR ÇîÂ¿±ØÁ°¹¾ì
¢¨³Æ²ñ¾ì¤È¤â¡¢10»þ¤«¤é17»þ¤Î´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Â»ÜÆâÍÆ¡Û
¡Ê1¡Ë～¸¶À¸À¸Êª¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤í¡ª～¥Ô¥¯¥ß¥ó¶ÌÆþ¤ì¶¥Áè
¡¡³Æ²ñ¾ì¤Ë¸½¤ï¤ì¤¿¸¶À¸À¸Êª¤ò¶ÌÆþ¤ì·Á¼°¤ÇÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£»öÁ°¤Ë¥Áー¥àÊ¬¤±¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¥Üー¥ë¥×ー¥ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Áー¥à¥«¥éー¤Î¥Üー¥ë¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¥Áー¥à¥«¥éー¤Î¥«¥´¤ØÅê¤²¤ë¡£¥«¥´¤Î½Å¤µ¤¬°ìÄê¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸¶À¸À¸Êª¤¬ÅÝ¤ì¤ë¡£°ìÈÖÁá¤¯¸¶À¸À¸Êª¤òÅÝ¤·¤¿¥Ô¥¯¥ß¥ó¥Áー¥à¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡È¥¥å¥¦¥·¥å¥¦¡É¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¢
¡¡³Æ²ñ¾ì¤Î¤´ÅöÃÏ¤Î¿©¤ÙÊª¤ä°û¤ßÊª¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¥Ô¥¯¥ß¥ó¤¿¤Á¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¡ª¥Õ¥©¥È¥³ー¥Êー
¡¡¥Ô¥¯¥ß¥ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¥³ー¥Êー¡£
¡Ê4¡Ë¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Î¥²ー¥à¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡ª
¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó4¡×¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³ー¥Êー
¢¨ËÜ¥³ー¥Êー¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬»²²ÃÂÐ¾Ý¡£
¡Ê5¡ËPIKMIN¡ßJR¶å½£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×
¡¡¡ÖPIKMIN¡ßJR ¶å½£¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¡¢Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO ¸ø¼°¥Ô¥¯¥ß¥ó¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖPIKMIN POP-UP STORE¡×
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³ÆÃÏ¤Î¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¤Ç¤Ï¡ÖPIKMIN POP-UP STORE¡×¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¾ì½ê¡¦³«ºÅÆü»þÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¡ÚPIKMIN POP-UP STORE¡Û ³«ºÅ¾ì½ê ³«ºÅÆü»þ ¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¤ª¤ª¤¤¤¿ 1F ¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢ 12·î7Æü～12·î29Æü ¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶Ä¹ºê ËÜ´Û3F ¿á¤È´¤±ÆÃÀß²ñ¾ì 2025Ç¯1·î18Æü～2·î2Æü ¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¼¯»ùÅç ËÜ´Û2F ¥»¥ó¥¿ー¥¹¥¯¥¨¥¢ 2025Ç¯2·î1Æü～2·î16Æü ¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¤¯¤Þ¤â¤È2F ÆÃÀß²ñ¾ì 2025Ç¯3·î1Æü～3·î31Æü ¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¤ß¤ä¤¶¤ ¤¦¤ß´Û 3F ¥Ï¥ó¥ºÁ°ÆÃÀß²ñ¾ì 2025Ç¯4·î19Æü～5·î11Æü ¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶ÇîÂ¿ 5F ¥Ï¥ó¥ºÂ¦¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー²£ 2025Ç¯5·î31Æü～6·î15Æü
¥Ô¥¯¥ß¥ó¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¡ª ¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¥Õ¥©¥È¡×
¡¡¶å½£¤Î¿§¡¹¤Ê±Ø¤Ë¥Ô¥¯¥ß¥ó¤¿¤Á¤¬Áõ¾þ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó±Ø¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó±Ø¡×¤Ç¤Ï¡¢±Ø¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ô¥¯¥ß¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢µÇ°»£±Æ¤¬¹Ô¤Ê¤¨¤ë¡£
Æú¥Î¾¾¸¶±Ø±ØÌ¾É¸
´ü´Ö¡§12·î7Æü～2025Ç¯6·î30Æü
¥Ô¥¯¥ß¥ó±Ø¡§¡ÊÊ¡²¬¸©¡ËÃÞÁ°´ä²°±Ø¡Êº´²ì¸©¡ËÆú¥Î¾¾¸¶±Ø¡ÊÄ¹ºê¸©¡ËÂçÁð±Ø¡ÊÂçÊ¬¸©¡ËË¸å¿¹±Ø¡Ê·§ËÜ¸©¡ËµÜÃÏ±Ø¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡ËÆüÅö»³±Ø¡ÊµÜºê¸©¡Ë»Ò¶¡¤Î¹ñ±Ø
¥Ô¥¯¥ß¥ó¥È¥ì¥¤¥ó¤Î¥Õ¥©¥È¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡°Ê²¼¤Î±Ø¤Ç¤Ï¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Î¥Õ¥©¥È¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£
´ü´Ö
¡Ê1¡Ë885·Ï¡§12·î7Æü～2025Ç¯3·î16Æü
¡Ê2¡Ë787·Ï¡§2025Ç¯3·î18Æü～6·î30Æü
ÀßÃÖ±Ø
¡ÊÊ¡²¬¸©¡ËÇîÂ¿±Ø/¾®ÁÒ±Ø¡Êº´²ì¸©¡Ëº´²ì±Ø¡ÊÄ¹ºê¸©¡ËÄ¹ºê±Ø¡ÊÂçÊ¬¸©¡ËÂçÊ¬±Ø¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë·§ËÜ±Ø¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë¼¯»ùÅçÃæ±û±Ø¡ÊµÜºê¸©¡ËµÜºê±Ø
¢¨²þ»¥¸ýÆâ¤ËÆþ¾ì¤ÎºÝ¤Ï¡¢±Ø¤ÎÆþ¾ì·ô¤¬É¬Í×¡£
¥Ô¥¯¥ß¥ó¥È¥ì¥¤¥ó¤Î¥Õ¥©¥È¥Ñ¥Í¥ë ¥¤¥áー¥¸
¡È¥¥å¥¦¥·¥å¥¦¡É¤òÃµº÷¤·¤è¤¦¡ª ¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¥È¥ì¥¤¥ó¡×
¡¡¡ÖPIKMIN¡ßJR ¶å½£¡×¤Î³«ºÅ¤ËÈ¼¤¤¡¢¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÎó¼Ö¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤¬±¿¹Ô¡£8·î¤Ë³«¶È1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüÅÄÉ§»³ÀþBRT¡Ö¤Ò¤³¤Ü¤·¥é¥¤¥ó¡×¤â¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ë¡£Îó¼Ö¤äBRT¼ÖÆâ¤Ë¤â¡¢¥Ô¥¯¥ß¥ó¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¥È¥ì¥¤¥ó¡Ê885·Ï¡¦787·Ï¡Ë¡×¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¥È¥ì¥¤¥ó¡×±¿¹Ô³µÍ×
885·Ï¡ÊSM-5¡Ë
±¿¹Ô´ü´Ö¡§12·î7Æü～2025Ç¯5·îÃæ½Ü
±¿¹Ô¶è´Ö
¡ÚÆÃµÞ¥½¥Ë¥Ã¥¯¡ÛÇîÂ¿～ÂçÊ¬¡¦º´Çì
¡ÚÆÃµÞ¥ê¥ìー¤«¤â¤á¡ÛÇîÂ¿～ÉðÍº²¹Àô
¡ÚÆÃµÞ¤ß¤É¤ê¡ÛÇîÂ¿～º´À¤ÊÝ
¡ÚÆÃµÞ¤¤é¤á¤¡Û¾®ÁÒ～ÇîÂ¿
¡ÚÆÃµÞ¤«¤µ¤µ¤®¡ÛÇîÂ¿～ÈîÁ°¼¯Åç
¡ÚÎ×»þÎó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡±¿¹Ô½éÆü¤Ë¡¢¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÎó¼Ö¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤¬±¿¹Ô¡£¤Þ¤¿¡¢±¿¹Ô¤ËÈ¼¤¤¡¢ÇîÂ¿±Ø¤Ç¤Ï½ÐÈ¯¼°¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£Î×»þÎó¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÎó¼Ö¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÊüÁ÷¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
Ì¾¾Î¡§ÆÃµÞ¥Ô¥¯¥ß¥ó¹æ
±¿¹ÔÆü¡§12·î7Æü
±¿¹Ô¶è´Ö¡§ÇîÂ¿～ÂçÊ¬
ºÂÀÊ¡§Á´¼Ö»ØÄêÀÊ
787·Ï¡ÊBo-6016 ÊÔÀ®¡Ë
±¿¹Ô´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î1Æü～7·î¾å½Ü
±¿¹Ô¶è´Ö
¡ÚÆÃµÞ¤Ë¤Á¤ê¤ó¡Û¾®ÁÒ～µÜºê¶õ¹Á¡¢ÂçÊ¬～º´Çì¡¦µÜºê¡ÊÆîµÜºê¡¦µÜºê¶õ¹Á¡Ë¡ÚÆÃµÞ¤Ò¤å¤¦¤¬¡Û±ä²¬～µÜºê¡ÊÆîµÜºê¡¦µÜºê¶õ¹Á¡Ë
¡ÚÆÃµÞ¤¤ê¤·¤Þ¡ÛµÜºê～¼¯»ùÅçÃæ±û
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¤¥áー¥¸¡£º£¸å¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¢¨±¿¹Ô½éÆü¤Î2025Ç¯2·î1Æü¤Ë¡¢¼¯»ùÅçÃæ±û±Ø¤Ë¤Æ½ÐÈ¯¼°¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¡Ê½ÐÈ¯¼°¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡Ë
ÆüÅÄÉ§»³Àþ¡ÖBRT¤Ò¤³¤Ü¤·¥é¥¤¥ó¡×¡Ê¤·¤ã¤¯¤Ê¤²¥«¥éー¡¢ÃªÅÄ¥«¥éー¡¢¿å¶¿¥«¥éー¡Ë
±¿¹Ô´ü´Ö¡§12·î14Æü～2025Ç¯6·î30Æü
±¿¹Ô¶è´Ö¡§ÅºÅÄ～ÆüÅÄ
ÆüÅÄÉ§»³Àþ¡ÖBRT¤Ò¤³¤Ü¤·¥é¥¤¥ó¡×¤â3¼ïÎà¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê
¥¥å¥¦¥·¥å¥¦Ãæ¤Ë¤¢¤ë¥ª¥¿¥«¥é¤ò½¸¤á¤è¤¦¡ª ¡Ö¥ª¥¿¥«¥é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
¡¡JR¶å½£¤Î±Ø¤äD¡õSÎó¼Ö¡¢¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿ in ¶å½£¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ê¤É¡¢Á´Éô¤Ç70²Õ½ê¤Ë¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¡×¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ª¥¿¥«¥é¤ò½¸¤á¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£³«ºÅ´ü´Ö¤ª¤è¤Ó±þÊç´ü´Ö¤Ï12·î7Æü¤«¤é2025Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡JR¶å½£¥¢¥×¥ê¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿GPS¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤È¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢°ìÉô¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÏQR¥³ー¥É¤Ç¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ç¤Ï¡¢³ÍÆÀ¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÃêÁª¤Ç¡ÖPIKMIN¡ßJR¶å½£¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¡£ÂÐ¾Ý¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È·ÊÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢HP¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢¨·ÊÉÊ¤Ø¤Î±þÊç¤ÎºÝ¤Ï¡¢JR¶å½£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È²ñ°÷¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¡£
PIKMIN¡ßJR¶å½£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì
¡¡º£²ó¤Î¡ÖPIKMIN¡ßJR¶å½£¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¡¢ÌÃÉÊÂ¢¤äÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¤Û¤«¡¢Nintendo TOKYO¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§12·î7Æü
ÈÎÇä²Õ½ê¡§ÌÃÉÊÂ¢¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¶å½£¤ÎÎ¹¤È¤ª¼è¤ê´ó¤»¡×¡¢PIKMIN¡ßJR¶å½£¡ÖPIKMIN POP-UP STORE¡×
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖNintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO¡×¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ê°ìÉô¡Ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥×¥»¥ëÆþ¤ê´Ì¥Ð¥Ã¥¸/²Á³Ê¡§³Æ400±ß
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¥Ô¥¯¥ß¥ó¥È¥ì¥¤¥ó/²Á³Ê¡§³Æ1,100±ß
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë/²Á³Ê¡§440±ß
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー/²Á³Ê¡§³Æ330±ß
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±ØÌ¾É¸¥ー¥Û¥ë¥Àー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó/²Á³Ê¡§Ã±ÉÊ ³Æ880±ß
¡ÖPIKMIN¡ßJR¶å½£¡×¸ÂÄê±ØÊÛ¤âÈÎÇä
¡¡¡ÖPIKMIN¡ßJR¶å½£¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢´ü´ÖÃæ¡¢¡ÖPIKMIN¡ßJR¶å½£¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±ØÊÛ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
¡¦±ØÊÛÅöÇîÂ¿¸ýÅ¹¡ÊJR¶å½£ÇîÂ¿±Ø¹½Æâ 1F¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§7»þ～22»þ
TEL¡§092-411-8188
¡¦±ØÊÛÅöÃÞ»ç¸ýÅ¹¡ÊJR¶å½£ÇîÂ¿±Ø¹½Æâ 1F¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§8»þ～21»þ30Ê¬
TEL¡§092-412-6861
¡ÖPikmin Bloom¡×¤ÈÏ¢·È
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖPikmin Bloom¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥¿¥«¥é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë±Ø¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬½Ð¸½¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿ in ¶å½£¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÆü¤Ë²ñ¾ìÉÕ¶á¤Ç¡ÖPikmin Bloom¡×¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯¤È¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤¬È¯À¸¤·¡¢¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¶â¤ÎÀÚÉä¡×¥Ç¥³¥Ô¥¯¥ß¥ó¤Î¶â¤ÎÉÄ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡£¡ÚÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡Û
¸©¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¡¢·×7¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤ë
¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¶â¤ÎÀÚÉä¡×¥Ç¥³¥Ô¥¯¥ß¥ó¤Î¶â¤ÎÉÄ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë
¢¨¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤Ï¡ÖPikmin Bloom¡×Æâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¥Ô¥¯¥ß¥ó¤ÎÎ¹¤òµÏ¿¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎµÇ°ÉÊ
¢¨¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥¿¥«¥é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÂÐ¾Ý¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¤¦¤Á¡¢±Ø¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖPIKMIN¡ßJR ¶å½£～Ì¥ÏÇ¤ÎÏÇÀ±¥¥å¥¦¥·¥å¥¦¤òÃµº÷¤»¤è～¡×
´ü´Ö¡§12·î7Æü～2025Ç¯6·î30Æü
¡¦MISSON.01¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿ in ¶å½£¡×¡Ê±ØÁ°¹¾ì¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë
¡¦MISSON.02¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¥Õ¥©¥È¡×¡Ê±ØÁõ¾þ¡Ë
¡¦MISSON.03¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¥È¥ì¥¤¥ó¡×¡Ê¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¡Ë
¡¦MISSON.04¡Ö¥ª¥¿¥«¥é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ê¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡Ë
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¦PIKMIN¡ßJR ¶å½£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±ØÊÛ¡¦¡ÖPikmin Bloom¡×¤È¤ÎÏ¢Æ°
(C) Nintendo
(C) Kyushu Railway Company. All Rights Reserved.