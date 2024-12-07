¡ÖËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤ÎºÇ½ª´©¡¢42´¬¤âÈ¯Çä¡ª¡Úº£½µ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Þ¥ó¥¬¤Þ¤È¤á¡Û
¡¡12·î2Æü¤è¤ê6Æü¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢µ»ö²½¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÇ¿·´©¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡º£½µ¤Ï¡¢12·î4Æü¤ËËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¤Î¡Ö¥Òー¥íー¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ë¾¯Ç¯¤òÉÁ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥¬¡ÖËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤ÎºÇ½ª´©¡¢42´¬¤¬È¯Çä¡£42´¬¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Î¤½¤ÎÀè¤òÉÁ¤¤¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Þ¥ó¥¬38¥Úー¥¸¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Æü¡¢¡Ö»°Á¥¥Õ¥ß¥³¡×¤¬¥«¥Ðー¤ò¾þ¤ëÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥»á¤Î¡Ö¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡×19´¬¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡12·î6Æü¤Ë¤Ï¡¢ÉðÅÄ¥¹ー¥Ñー»á¤Î¥é¥Ö¥³¥á¡Ö¤À¤ì¤Ç¤âÊú¤±¤ë¥¥ß¤¬¹¥¤¡×5´¬¡¢»Ö´ô²Â°á»Ò»á¤Î½ã°¦¥»¥Õ¥ì¥é¥Ö¥³¥á¡Ö¤Ô¤å¤¢0.01mm¡×1´¬¡¢¤á¤·¤í»á¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¥¹¥¥ë¤ÇËâÎÏÃíÆþ!!¡×1´¬¤Ê¤É¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥»ー¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊXP-Pen¤Î±Õ¾½¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖArtist Pro 16TP¡×¤¬ÄÌ¾ï¤ÎÈ¾³Û¤ÇÅÐ¾ì¡£´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
º£½µ·ÇºÜ¤ÎËÜÆüÈ¯Çäµ»ö¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¢ºÇ¿·´©
¡¦¡Ö¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡×19´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¼÷»Ê²°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¥Ç¥ó¥¸¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡¦¡ÖËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×ºÇ½ª42´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ´°·ë¸å¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ç¼ýÏ¿
¡¦¤½¤Î¸¤¡¢¤Ê¤¼¤«ºÇ¶¯¡ª ¥Ñ¥°¡ßJK¡ß¥ä¥¯¥¶¤Î¥³¥á¥Ç¥£¡ÖINNU¡×1´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä
¡¦¡Ö¤À¤ì¤Ç¤âÊú¤±¤ë¥¥ß¤¬¹¥¤¡×5´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª 3PÉÁ¤Ä¾¤·»ö·ï¤Î½ã°¦¥ëー¥È¤ò¼ý¤á¤¿¡ÖÉÁ¤Ä¾¤·Á° ¼ýÏ¿½¸¡×¤â´©¹Ô
¡¦¤¨¤Ã¤Á¤Ê¥â¥óÌ¼¤òÉï¤Ç¤Þ¤¯¤ê!? ¡Ö¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¥¹¥¥ë¤ÇËâÎÏÃíÆþ!!¡×1´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä
¡¦¿ÈÂÎ¤À¤±¤Î´Ø·¸¡¢¤À¤±¤É½ã°¦!? ¥»¥Õ¥ì¥é¥Ö¥³¥á¡Ö¤Ô¤å¤¢0.01mm¡×1´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä
¡¦¡ÖÊ¿À®ÇÔ»ÄÊ¼¤¹¤ß¤ì¤Á¤ã¤ó¡×4´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¤¹¤·¥«¥ë¥ÞÀèÀ¸¡Ê33ºÐÆÈ¿ÈÆ±¿Íºî²È¡Ë¤¬ÅÐ¾ì
¢¢¥Õ¥§¥¢¡¦¥»ー¥ë¾ðÊó
¡¦¡Ú³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡ÛXP-Pen¤Î±Õ¥¿¥Ö¡ÖArtist Pro 16TP¡×¤¬È¾³Û¤Î5.9Ëü±ß¤Ë¡ª¡Ú2024.12¡Û
¡¦¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¤ÏËÜÆü12·î6Æü¤Þ¤Ç¡ª iPad¤Ê¤É³Æ¼ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤â¥»ー¥ëÃæ