■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6185) ＳＭＮ　　　　 東証スタンダード
(6656) インスペック　 東証スタンダード
(3807) フィスコ　　　 東証グロース
(7105) ロジスネクス　 東証スタンダード
(4046) 大阪ソーダ　　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6920) レーザーテク　 東証プライム
(2134) 北浜ＣＰ　　　 東証スタンダード
(3103) ユニチカ　　　 東証プライム
(4310) ドリームＩ　　 東証プライム
(8306) 三菱ＵＦＪ　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS