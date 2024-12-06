¸öÅÄÐÔÌ¤25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡¡42ºÐ¤Ç¤â¥¨¥í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤°ì¶Ú¡Ö»ä¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ê£´£²¡Ë¤¬£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ë£Ï£Ä£Á¡¡£Ë£Õ£Í£É¡¡£²£µ£ô£è¡¡£Á£î£î£é£ö£å£ò£ó£á£ò£ù¡¡£Ä£ï£ã£õ£í£å£î£ô£á£ò£ù¡¡£Æ£é£ì£í¡Ø£÷£á£ì£ë¡Ù¾å±Ç²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤ÏÆ±£¶Æü¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£µ¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¸öÅÄ¤Î¶ìÇº¤ä¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë»Ñ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤À¡££¶¡¢£·Æü¤Î£²Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸öÅÄ¤Ï¾å±Ç¸å¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡Ö¤¢¤«¤ó¡¢ÎÞ»ß¤Þ¤é¤ó¡×¤ÈÌÜÆ¬¤òÇ®¤¯¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ËËÜÆü¤«¤éÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Èº£Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤«¤é»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¡£»À¤¤¤â´Å¤¤¤â³ú¤ß¤·¤á¤¿£²£´Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö·ù¤Ê»×¤¤½Ð¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤·¤Æ¡¢Èî¤ä¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÊõÊª¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤¿¿®Ç°¤Ï´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤ä¤êÂ³¤±¤ì¤Ð¤³¤¦¤·¤ÆÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ÆÂÎ´¶¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÊâ¤ó¤ÀÆ»¤Î¤ê¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±£¶Æü¤Ë¤Ï£²£µ¼þÇ¯Âè°ìÃÆ¤ò¾þ¤ë¿·¶Ê¡Ö£Ô£è£é£ó¡¡£÷£å£å£ë£å£î£ä¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²£µÇ¯ÌÜ°Ê¹ß¤â¡Ö¥¨¥í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ëÍ½Äê¤À¡£¡Ö£´£²ºÐ¤Ç¥Ô¥ó¥Ò¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¤¤ÆÍÙ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¸öÅÄÐÔÌ¤¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢»ä¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¸Â¤ê¤ä¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£