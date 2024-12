ATEEZ、11thミニアルバムタイトル曲「Ice On My Teeth」の英語バージョンを配信リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「Ice On My Teeth」のリミックスアルバムも2タイトルリリース!

ATEEZが12月6日14時に「Ice On My Teeth(English Ver.)」を配信リリースした。

「Ice On My Teeth(English Ver.)」は、ATEEZの11thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.2』のタイトル曲「Ice On My Teeth」を英語で歌唱したもので、トレンディな感性のラッパーであるpH-1が作詞に参加し、ATEEZと音楽的ケミストリーを輝かせている。

「Ice On My Teeth」を通じて多彩な聴覚的経験を届けているATEEZ。11月20日にはリミックスアルバム第1弾『Ice On My Teeth(Festa Remixes 1)』をリリース。

原曲を基盤に速度に変奏を加えた「Speed Up Ver.」と「Speed Down Ver.」はもちろん、「Instrumental」も公開し、リスナーへ聴くことの楽しさを届けた。

さらに、リミックスアルバム第2弾となる『Ice On My Teeth(Festa Remixes 2)』をリリース。タイトル曲「Ice On My Teeth」を3つのバージョンで再解釈した。

同アルバムにはメタリックなサウンドが特徴的な「Double Pepperoni Ver.」、立体的なドロップパートが印象的な「OIive Alive Ver.」、レトロ感性と現代的なサウンドを調和させた「TELL ME BYE Ver.」が収録されている。

