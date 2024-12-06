¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢¡È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÍ£°ì¡É´Ú¹ñ¿Í¸õÊä¼Ô¤Î°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¯¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤«¤é1²ó¤âµã¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡×ÎÞÎ®¤·¤¿ÍýÍ³¡ÚNo No Girls¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/06¡ÛSKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡õ¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦BMSG¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ò·Þ¤¨¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É10¤¬12·î6Æü¡¢BMSG¸ø¼°YouTube¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¸õÊä¼Ô¤ÎÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×5¼¡¿³ºº¿Ê½Ð ¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤«¤éÀä»¿¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼
4¼¡¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿³ºº¤òÆÍÇË¤·¤¿KOKO¡Ê¥³¥³¡Ë¡¦KOKOA¡Ê¥³¥³¥¢¡Ë¡¦KOKONA¡Ê¥³¥³¥Ê¡Ë¡¦KOHARU¡Ê¥³¥Ï¥ë¡Ë¡¦¢¡AYAKA¡Ê¥µ¥ä¥«¡Ë¡¦JISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¡¦JEWEL¡Ê¥¸¥å¥¨¥ë¡Ë¡¦CHIKA¡Ê¥Á¥«¡Ë¡¦NAOKO¡Ê¥Ê¥ª¥³¡Ë¡¦FUMINO¡Ê¥Õ¥ß¥Î¡Ë¡¦MAHINA¡Ê¥Þ¥Ò¥Ê¡Ë¡¦MOMO¡Ê¥â¥â¡Ë¡¦MOMOKA¡¦YURI¡Ê¥æ¥ê¡Ë¤Î14¿Í¡£5¼¡¤Îµ¼»÷¥×¥í¿³ºº¤Ï¡¢¥×¥í¤¬ºî¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ò¥×¥í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ç¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë²Î¤¤¤³¤Ê¤·¡¢µ¼»÷Åª¤Ë¥×¥í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¿³ºº¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÍýÁÛ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â´Þ¤á¼«¸Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ÎÏ¤â»î¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¤ÎÇÛ¿®¤Ï¡¢B¥Á¡¼¥à¡ÊKOKOA¡¦KOHARU¡¦JISOO¡¦JEWEL¡¦NAOKO¡¦MAHINA¡¦MOMO¡Ë¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿³ºº¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Pops¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿²ÝÂê¶Ê¡ØTiger¡Ù¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡ÖÂ©¤¬Â¿¤¯²Î¤¤Êý¤¬°ìÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì²Î¤¤Êý¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿Í£°ì¤Î´Ú¹ñ¿Í¸õÊä¼Ô¡¦JISOO¤¬¡¢½ªÎ»¸å¤âÇ¼ÆÀ¤Î¹Ô¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡ÖJISOOÂç¾æÉ×¡©¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤À¤è¤Í¡©¤Ê¤ó¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬»¡¤¹¤ë¤È¡¢»×¤ï¤ºÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤Èµã¤¯¤Î¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡×¤ÈÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤JISOO¤ËÂÐ¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡Öµã¤¯¤Î¤ò²æËý¤·¤¿¤éÂÎ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÎå¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤ÈÀ¼¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿JISOO¤Ë¡Ö¾¯¤·´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£JISOO¤Ã¤Ý¤¤À¼¤Ç²Î¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Èá¤·¤¤À¼¡¢³Ú¤·¤¤À¼¡¢¿§¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£°ã¤¦À¼¤òºî¤é¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¤À¤á¡×¤ÈJISOO¤é¤·¤µ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤Î¤Ï°ã¤¦¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ÎJISOO¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¼¤Ç¤ß¤»¤¿¤¤¤«¡¢¤½¤ì¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬1ÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤À¤«¤é¡¢JISOO¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢100¶Ê°Ê¾å½Ð¤·¤¿¤é³§´üÂÔ¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¤É¤ó¤ÊJISOO¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¼¤Ç¤É¤ó¤Ê»Ñ¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¡×¤ÈJISOO¤ÏJISOO¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¸½¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡£JISOO¤ÏºÆ¤Ó¹Ô¤Ã¤¿¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤Æ¤â¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤«¤é1²ó¤âµã¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ëº£Æüµã¤»Ï¤á¤¿¤é¤º¤Ã¤ÈÎÞ¤¬¡×¤ÈÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿»×¤¤¤ò°î¤ì¤µ¤»¡Ö¿·¤·¤¯³Ø¤ó¤À²Î¤¤Êý¤Ë¤Þ¤À´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Ç²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ä°¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ê¤ó¤«Â¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡Ø»ä¤ÎÀ¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤âÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ç²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¿ÈÄ¹¡¢ÂÎ½Å¡¢Ç¯Îð¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¼¤È¿ÍÀ¸¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î±þÊç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º´Ú¹ñ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¡¢7000ÄÌ¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤äÀ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖNo¡×¤ò¤Ä¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ö¤¹¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£Èà½÷¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ÖNo¡×¤ò¤Ä¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë»ØÆ³¤È¿³ºº¡¢¤½¤·¤ÆBMSG¤¬·Ç¤²¤ë¡ÈºÍÇ½¤ò»¦¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡É¤Î¤â¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤òÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
ËÜÊÔ¤Ï¡¢BMSG¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍË20»þ¡¢´°Á´ÈÇ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖHulu¡×¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË12»þ¤ËÇÛ¿®Í½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°±þ±çÈÖÁÈ¡ÖNo No Girls Night¡×¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦Ä¹ºê¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ¡¢Ëè½µ¿åÍË24»þ59Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¡¢YouTuber¥³¥ó¥Ó¡¦Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎNICO¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×5¼¡¿³ºº¿Ê½Ð ¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤«¤éÀä»¿¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼
¢¡¡ÖNo No Girls¡×¸õÊä¼Ô¤¬ÎÞ»ß¤Þ¤é¤º
4¼¡¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿³ºº¤òÆÍÇË¤·¤¿KOKO¡Ê¥³¥³¡Ë¡¦KOKOA¡Ê¥³¥³¥¢¡Ë¡¦KOKONA¡Ê¥³¥³¥Ê¡Ë¡¦KOHARU¡Ê¥³¥Ï¥ë¡Ë¡¦¢¡AYAKA¡Ê¥µ¥ä¥«¡Ë¡¦JISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¡¦JEWEL¡Ê¥¸¥å¥¨¥ë¡Ë¡¦CHIKA¡Ê¥Á¥«¡Ë¡¦NAOKO¡Ê¥Ê¥ª¥³¡Ë¡¦FUMINO¡Ê¥Õ¥ß¥Î¡Ë¡¦MAHINA¡Ê¥Þ¥Ò¥Ê¡Ë¡¦MOMO¡Ê¥â¥â¡Ë¡¦MOMOKA¡¦YURI¡Ê¥æ¥ê¡Ë¤Î14¿Í¡£5¼¡¤Îµ¼»÷¥×¥í¿³ºº¤Ï¡¢¥×¥í¤¬ºî¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ò¥×¥í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ç¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë²Î¤¤¤³¤Ê¤·¡¢µ¼»÷Åª¤Ë¥×¥í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¿³ºº¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÍýÁÛ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â´Þ¤á¼«¸Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ÎÏ¤â»î¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤Èµã¤¯¤Î¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡×¤ÈÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤JISOO¤ËÂÐ¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡Öµã¤¯¤Î¤ò²æËý¤·¤¿¤éÂÎ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÎå¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤ÈÀ¼¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿JISOO¤Ë¡Ö¾¯¤·´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£JISOO¤Ã¤Ý¤¤À¼¤Ç²Î¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Èá¤·¤¤À¼¡¢³Ú¤·¤¤À¼¡¢¿§¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£°ã¤¦À¼¤òºî¤é¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¤À¤á¡×¤ÈJISOO¤é¤·¤µ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤Î¤Ï°ã¤¦¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ÎJISOO¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¼¤Ç¤ß¤»¤¿¤¤¤«¡¢¤½¤ì¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬1ÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤À¤«¤é¡¢JISOO¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢100¶Ê°Ê¾å½Ð¤·¤¿¤é³§´üÂÔ¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¤É¤ó¤ÊJISOO¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¼¤Ç¤É¤ó¤Ê»Ñ¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¡×¤ÈJISOO¤ÏJISOO¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¸½¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡£JISOO¤ÏºÆ¤Ó¹Ô¤Ã¤¿¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤Æ¤â¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤«¤é1²ó¤âµã¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ëº£Æüµã¤»Ï¤á¤¿¤é¤º¤Ã¤ÈÎÞ¤¬¡×¤ÈÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿»×¤¤¤ò°î¤ì¤µ¤»¡Ö¿·¤·¤¯³Ø¤ó¤À²Î¤¤Êý¤Ë¤Þ¤À´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Ç²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ä°¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ê¤ó¤«Â¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡Ø»ä¤ÎÀ¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤âÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ç²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡BMSG¡ß¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×
ËÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¿ÈÄ¹¡¢ÂÎ½Å¡¢Ç¯Îð¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¼¤È¿ÍÀ¸¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î±þÊç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º´Ú¹ñ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¡¢7000ÄÌ¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤äÀ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖNo¡×¤ò¤Ä¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ö¤¹¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£Èà½÷¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ÖNo¡×¤ò¤Ä¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë»ØÆ³¤È¿³ºº¡¢¤½¤·¤ÆBMSG¤¬·Ç¤²¤ë¡ÈºÍÇ½¤ò»¦¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡É¤Î¤â¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤òÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
ËÜÊÔ¤Ï¡¢BMSG¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍË20»þ¡¢´°Á´ÈÇ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖHulu¡×¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË12»þ¤ËÇÛ¿®Í½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°±þ±çÈÖÁÈ¡ÖNo No Girls Night¡×¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦Ä¹ºê¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ¡¢Ëè½µ¿åÍË24»þ59Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¡¢YouTuber¥³¥ó¥Ó¡¦Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎNICO¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û