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22:30

米雇用統計（11月）

予想 20.0万人 前回 1.2万人（非農業部門雇用者数・前月比)

予想 4.2% 前回 4.1%（失業率)

予想 0.3% 前回 0.4%（平均時給・前月比)

予想 3.9% 前回 4.0%（平均時給・前年比)



カナダ雇用統計（11月）

予想 2.3万人 前回 1.45万人（雇用者数・前月比)

予想 6.6% 前回 6.5%（失業率)



7日

0:00

米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（12月）

予想 73.2 前回 71.8



カナダIvey購買部協会指数（11月）

予想 N/A 前回 52.0



0:30

グールズビー・シカゴ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）



2:00

ハマック・クリーブランド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）



3:00

デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）



7日（土）

FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（19日まで）







※予定は変更されることがあります。

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