ＮＹ市場 この後のイベント
22:30
米雇用統計（11月）
予想 20.0万人 前回 1.2万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.2% 前回 4.1%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.4%（平均時給・前月比)
予想 3.9% 前回 4.0%（平均時給・前年比)
カナダ雇用統計（11月）
予想 2.3万人 前回 1.45万人（雇用者数・前月比)
予想 6.6% 前回 6.5%（失業率)
7日
0:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（12月）
予想 73.2 前回 71.8
カナダIvey購買部協会指数（11月）
予想 N/A 前回 52.0
0:30
グールズビー・シカゴ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:00
ハマック・クリーブランド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
3:00
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
7日（土）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（19日まで）
※予定は変更されることがあります。
米雇用統計（11月）
予想 20.0万人 前回 1.2万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.2% 前回 4.1%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.4%（平均時給・前月比)
予想 3.9% 前回 4.0%（平均時給・前年比)
カナダ雇用統計（11月）
予想 2.3万人 前回 1.45万人（雇用者数・前月比)
予想 6.6% 前回 6.5%（失業率)
7日
0:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（12月）
予想 73.2 前回 71.8
カナダIvey購買部協会指数（11月）
予想 N/A 前回 52.0
0:30
グールズビー・シカゴ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:00
ハマック・クリーブランド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
3:00
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
7日（土）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（19日まで）
※予定は変更されることがあります。