22:30
米雇用統計（11月）
予想　20.0万人　前回　1.2万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想　4.2%　前回　4.1%（失業率)
予想　0.3%　前回　0.4%（平均時給・前月比)
予想　3.9%　前回　4.0%（平均時給・前年比)

カナダ雇用統計（11月）
予想　2.3万人　前回　1.45万人（雇用者数・前月比)　
予想　6.6%　前回　6.5%（失業率)

7日
0:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（12月）
予想　73.2　前回　71.8

カナダIvey購買部協会指数（11月）
予想　N/A　前回　52.0

0:30　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

2:00　
ハマック・クリーブランド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

3:00　
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

7日（土）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（19日まで）



※予定は変更されることがあります。