「Winter Wonder Park Yokohama 2024」について

横浜・山下公園で「Winter Wonder Park Yokohama 2024(ウインターワンダーパークヨコハマ)」が2024年12月5日からスタート。2025年3月2日までの期間中、山下公園の風景とともに、光と音楽が融合した幻想的な空間に設置されたスケートリンクでスケートやイベントを楽しめます(画像は全て点灯式にて筆者撮影)。「Winter Wonder Park Yokohama」は横浜の中でも歴史のある山下公園、元町、中華街の3地区が開催するウィンターイベントです。2024年のテーマは「Timeless Journey」。

土日の朝にはスケート教室を開催

謎解き街歩きイベントやDJイベントも同時開催

スケートパークの周りにはキッチンカーも出店

「Winter Wonder Park Yokohama 2024」概要

山下公園のおまつり広場にスケートリンクが設けられ、イルミネーションと音楽を楽しみながらスケートを満喫できます。スケートリンクは氷ではなく樹脂製なので、冷たくないのが◎!12月4日に行われたオープニングセレモニーでは、スペシャルアンバサダーとして参加したプロフィギュアスケーター・本田真凜さんが光と音楽が融合した幻想的な空間の中で華麗なスケーティングを披露しました。会期中の土日の10:00〜10:50には、3歳から大人の初心者を対象にしたスケート教室を開催。スケート経験豊富なインストラクターによる指導が受けられます。「スケートを楽しんでみたいけれど不安……」という初心者は参加してみては。料金は税込3000円(貸靴、滑走代金、指導料含む、スケートパーク受付にて申込)。スケートリンクだけではなく、謎解き街歩きイベントやDJイベントも同時開催。「The Mystery of The ART」は1通の手紙をきっかけに謎解きをしながら街を巡る企画。謎解きキットを片手に山下公園、元町、中華街を散策してみませんか。税込1000円、スケートパーク受付、マリンタワーインフォメーションにて販売。また、スケートリンク横のDJブースでは「WINTER Wonder PARK YOKOHAMA WEEKEND DJs Supported by Fmyokohama84.7」も繰り広げられます。栗原治久さん、DJ帝さん、川内美月さんを中心にFMヨコハマにゆかりのある人気DJが「WEEKEND DJs」として出演、「WINTER Wonder PARK Yokohama」を盛り上げます。スケジュールは次の通り。・2024年12月6日〜12月28日……金・土曜17:00〜21:00・2025年1月11日〜3月2日……土・日曜13:00〜17:00さらに、スケートパークの周りにはキッチンカーが出店。多種多様なグルメが集い、身体が温まるホットドリンクやスイーツ、クリスマス限定メニューを販売します。販売時間は11:00〜21:00。期間限定でサントリー ワールドウイスキー「碧Ao」海薫るハイボールブースも登場予定です。この冬は、山下公園の景色とともに、スケートやイベントを楽しんでください。期間:2024年12月5日〜2025年3月2日時間:11:00〜21:00(20:00受付終了)対象年齢:3歳以上料金:大人(高校生以上)1000円、小人(3歳以上〜中学生)800円、親子セット1600円※未就学児は保護者の同伴が必要※親子セットは大人1名、小人1名のセット※混雑時、時間制限あり※天候やその他の事情により予告なく営業時間の変更または中止する場合ありこの記事の執筆者:田辺 紫 プロフィール神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)