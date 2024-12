ラグジュアリー極まる佇まい。スイスの本格時計ブランド・ノルケインが贈る新作スポーツウォッチ2種

2018年に創業したばかりながら、洗練されたデザインと高品質を兼ね備えたモデルを次々と発表し、世界中の時計ファンから注目を集める気鋭のスイスウォッチブランド・NORQAIN(ノルケイン)。そんな同ブランドから、新作の機械式スポーツウォッチが登場しました。

今回の新作「Wild ONE Skelton 42mm(ワイルドワン スケルトン)」シリーズでは、世界最高峰のスイスホッケーリーグで活躍するトッププレイヤー、ローマン・ジョシ選手を公式アンバサダーに起用。ラインナップは、通常カラーの「Grey」(90万2000円)と、各所に18金レッドゴールドをあしらった限定モデル「Gold」(236万5000円)の2種類。

どちらもビジネスからアクティブなシーンまで、幅広く腕元をスタイリッシュに演出してくれるデザインとなっています。

昨年11月に発売され好評を博した「Wild ONE Skeleton」の後継モデルとなる今作。NORQAIN独自開発のカーボンファイバー複合素材・NORTEQ(ノルテック)の新色グレーを時計ケースに採用した「Wild ONE Skeleton 42mm Grey」と、18Kレッドゴールドをケース、時分秒針、インデックス、ストラップの尾錠にあしらった「Wild ONE Skeleton 42mm Gold」の2種類が登場。ゴールドモデルは年間製造本数わずか100本の希少なアイテムです。

▲「Wild ONE Skelton 42mm Grey」

ウォッチのスペックは両モデル共通です。NORTEQ製の時計ケースは、堅牢かつ軽量で高い耐衝撃性を備えています。さらに、ブラックのラバー製ショックアブソーバーを挟み込む構造により、200m防水を実現しました。

スケルトン仕様のオープンワークダイヤルを採用しており、風防と同じサファイアクリスタルガラスを用いたケースバックからは、時計の心臓部であるムーブメントをいつでも眺めることができます。

ムーブメントには、自社製の機械式(自動巻き・手巻き付)ムーブメント「ノルケインキャリバーNB08S」を採用しています。約41時間のパワーリザーブを備え、COSC(スイス公認クロノメーター検定協会)のクロノメーター認定を受けた高精度を誇ります。さらに、26石・毎時2万8800振動による滑らかな針の動きが、メカニカル感あふれるウォッチフェイスと相まって、魅力的なポイントとなっています。

時計ケースは、サンドブラスト仕上げのチタン製コンテナを組み合わせており、質感と輝きにアクセントをプラス。サイズは直径42mm、厚さ12.3mm、ラグ幅22.0mm、ラグトゥラグ49.4mmとバランスの取れた設計です。また、ケースの左側面にはNORQAINプレートがあしらわれ、ブランドのこだわりが感じられます。

▲「Wild ONE Skelton 42mm Gold」

風防には、両面無反射コーティングを施したサファイアクリスタルガラスを採用。ガラス表面にはNORQAINのロゴがあしらわれています。ストラップは、ミラネーゼパターンを施したラバー製で、「Grey」はブラック、「Gold」はブラウンのカラーリングとなっています。また、「Gold」にはブラックのノルテックピンバックル(尾錠)と18金レッドゴールド製ピンバックルの2本が同梱され、シーンに応じた使い分けが可能です。

ブラックとグレーのコントラストがシックな佇まいを演出する「Grey」、そしてレッドゴールドがラグジュアリーな雰囲気を醸し出す「Gold」。どちらも上質さが際立つ至高のタイムピースです。みなさんはどちらをコレクションに加えますか?

>> NORQAIN「Wild ONE Skeleton」

<文/&GP>

