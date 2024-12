元SKE48で女優の古畑奈和が、12月10日にデジタル写真集『FLASHデジタル写真集 古畑奈和 HELLO NEW ME』(光文社)を発売する。『FLASHデジタル写真集 古畑奈和 HELLO NEW ME』(光文社)2024年はNHK連続テレビ小説『虎に翼』への出演を皮切りに舞台・映画と着実に女優としての歩みを進めてきた古畑。約1年半ぶりのデジタル写真集となる今作では「新しい私」をテーマに、海と空がひと続きになったようなラグジュアリーなビーチハウスで、仕上がった水着&ランジェリー姿を披露。美しさと儚さ、そして艶っぽさも備えた28歳の「今」の姿を見せている。

今回、表紙とともにブルーの水着をまとった本誌未掲載カットと、真っ白な水着が印象的な先行カットの2点も公開。また、デジタル写真集と同日に発売される『週刊FLASH』には8ページにわたり同写真集の先行カットが掲載される。コメントは以下の通り。○古畑奈和今回、久しぶりに『週刊FLASH』さんに登場させていただき嬉しく思います。撮影もとても楽しくて、伸び伸びとした、そして大人になったいろんな表情と雰囲気の私を撮っていただきました。デジタル写真集も濃い内容となっていますので、ぜひ見てくださいね!撮影:桑島智輝 (C)KOBUNSHA【編集部MEMO】古畑奈和は、1996年9月15日生まれ。愛知県出身。アイドルグループ・SKE48のメンバーとして活動後、2022年10月よりドラマ・映画・舞台などを軸に女優としての活動を開始。