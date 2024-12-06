£Ô£×£É£Ã£Å¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¥¸¥Ò¥ç¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¡õÈþÊ¢¶Ú¥Á¥é¸«¤»¡ª¡ÖåºÎï¤µ¤ÎÄºÅÀ¡×¡ÖºÇ¹â²á¤®¤Æµã¤¤¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷À£¹¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ô£×£É£Ã£Å¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¥¸¥Ò¥ç¤¬£¶Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö£Ó£Ô£Ò£Á£Ô£Å£Ç£Ù¡¡£Í£Ö £Ï£Õ£Ô £Î£Ï£×¡×¤È£Ô£×£É£Ã£Å¤ÎºÇ¿·¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Æ±¤¸Æü¤ÎÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿Èþ¥Ü¥Ç¥£¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¥¸¥Ò¥ç¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æ¤ä¤Ð¤¤¡¢¤ª´ê¤¤Ì´¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¡×¡ÖºÇ¹â²á¤®¤Æµã¤¤¤¿¤è¤Í¡Ä¡×¡Ö²Ä°¦¡Ê¤«¤ï¤¤¡Ë¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤¬Âç½ÂÂÚ¡×¡Ö¤µ¡¢åºÎï¡Ê¤¤ì¤¤¡Ë¤µ¤ÎÄºÅÀ¤è¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£