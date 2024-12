宇多田ヒカル、新曲「Electricity」のMV公開が決定！ティザー映像もアップ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■MV公開日の前日には、『SCIENCE FICTION TOUR 2024』のセットリストでのStationheadも開催!

宇多田ヒカルが「Electricity」のMVを12月9日0時にオフィシャルYouTubeチャンネルで公開することを発表。ティザー映像も公開された。

4月に発売された初のベストアルバム『SCIENCE FICTION』に収録された新曲「Electricity」。6年ぶりのツアー『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』でもアンコールで披露され、まさに今年の一連の活動を物語るような楽曲となった。

MV公開日の前日12月8日21時からは、『SCIENCE FICTION TOUR 2024』のセットリストでのStationheadも開催。セットリストのリスニングパーティーに加えて、リクエストアワーも実施される。

宇多田ヒカルデビュー25周年を締めくくる最後の日、ぜひ参加しよう。

また、12月10日よりアルバム全作品を対象としたキャンペーンがスタート。期間中に対象商品を購入するとオリジナルポストカードが先着でプレゼントされる。

リリース情報

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Luv Live (1999)』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES BOHEMIAN SUMMER 2000』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES UNPLUGGED (2001)』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES In Budokan 2004 ヒカルの5』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES UTADA UNITED 2006』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ra『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES WILD LIFE (2010)』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Laughter in the Dark Tour 2018』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Live Sessions from Air Studios』

