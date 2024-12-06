¡Ö°ì½Ö¾®³ØÀ¸¤Ë¸«¤¨¤¿¡×18ºÐ¿·±Ô½÷Í¥¤Î¥Ä¥¤¥ó¥ÆÀ©Éþ»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ÖËå¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ÆºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¤è¡×
¡Ö¤á¤Á¤ãÍÄ¤¯¤Ê¤ë¤Í¡×Èª²ê°é¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ßÌò
¡¡½÷Í¥¤ÎÃæÅçÎÜºÚ(18)¡á·§ËÜ¸©½Ð¿È¡á¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ëÀ©Éþ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡6Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¤¦¤Á¤ÎÄï¤É¤â¤¬¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÃæÅç¤Ï¡¢¾åÁíÉñÄá±Ø¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿1Ëç¤òÅê¹Æ¡£À©Éþ»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿Â¾¡¢ÂæËÜ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÃæÅç¤µ¤ó¡©Ëå¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¼ã¤¹¤®¡×¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ÆºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¤è¡×¡Ö¤á¤Á¤ãÍÄ¤¯¤Ê¤ë¤Í¡×¡Ö°ì½Ö¾®³ØÀ¸¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÅç¤Ï2021Ç¯¡Ö¾¾ÃÝ JAPAN GP GIRLS CONTEST Supported by BookLive ¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¤¦¤Á¤ÎÄï¤É¤â¤¬¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø(Èª²ê°é)¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ßÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£25Ç¯NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦ ¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÇÍ·½÷¡¦¤Á¤É¤ê¤ò±é¤¸¤ë¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤ÏµÝÆ»¤ËÎå¤ß¡¢Âç²ñ¤ÇÆþ¾Þ·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÏÓÁ°¡£