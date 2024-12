Crossfaithの<Resurrection Fest 2025>出演が決定した。2025年6月末にスペイン・ビベイロにて開催される<Resurrection Fest 2025>は、ヨーロッパ最大級の野外メタルフェスで、2022年以来となる3年ぶり2回目の出演だ。2022年の出演時は、初出演ながらも数万人の現地オーディエンスを熱狂の渦に叩き込み、公式で行われたアンケートでその年のベストアクト3位にランクインする快挙を達成している。今回は6年ぶりにリリースされた新作アルバム『AЯK』を引っ提げての初のヨーロッパでのフェスティバル出演であり、すでにオンライン上でも大きな注目と期待が寄せられている状況だ。

<ワンマン&主催フェスティバル詳細>



■ 2025年2月1日(土) DAY1: ONE MAN SHOW「OUR FAITH WILL NEVER DIE」■ 2025年2月2日(日) DAY2: FESTIVAL「HYPER PLANET 2025」・場所:幕張メッセ国際展示場 7・8ホール「OUR FAITH WILL NEVER DIE」スタンディング ¥8,800 / 指定席 ¥10,800(税込/D代別)通し券 ¥20,000(税込/D代別/2月2日の主催フェス公演との2日通し券となります)「HYPER PLANET 2025」スタンディング ¥12,800 / 指定席 ¥14,800(税込/D代別)通し券 ¥20,000(税込/D代別/2月1日のワンマン公演との2日通し券となります)オフィシャル最終先行申し込み受付中 (12月8日 23:59まで)・https://w.pia.jp/t/crossfaith-fes2025/