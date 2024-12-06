¡Ú°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¡¦£Ç¶¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥«¥Ã¥×¡Û¿¹³î¹Ô¡¡½à·è¿Ê½Ð¤âÉÔËþ¤²¡ÖÆÃ¤Ë£³¡¢£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¤Î£Ç¶¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£¶Æü¡Ê£³ÆüÌÜ¡Ë¡¢½à¡¹·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¿¹³î¹Ô¡Ê£µ£°¡áÀî¸ý¡Ë¤Ï£¶£Ò¡¢Àè¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÎëÌÚ¾¸÷¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶Ïº¹£²Ãå¤Ç¾¡Éé¶î¤±¤ËÀ®¸ù¡£½à·è¾¡Àï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡£²ÆüÌÜ¤è¤êµ¤²¹¡¢ÁöÏ©²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢»îÁö¤Ï£³¡¦£³£°ÉÃ¤Èº£Àá°ìÈÖ¤Î¥¿¥¤¥à¡£¡ÖÄ·¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë»îÁö¤¬½Ð¤¿¤«¤é¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¬ÉÔËþ¿§¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£¡ÖÉ÷¤Ê¤Î¤«¡¢¤º¤Ã¤È°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ó¥É¥ë¼þ¤ê¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¡¢¾è¤ê¤Å¤é¤¤¡£ÆÃ¤Ë£³¡¢£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁàºîÀ¤Ë²ÝÂê¤¬»Ä¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½à·è¤ÏÌµÍý¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¤ä¤ë¡×¤ÈÉÔ°ÂºàÎÁ¤Î²ò¾Ã¤Èµ¡ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¤¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¼ê¤ò²Ã¤¨¤ÆÎý½¬¤Ë½Ð¤¿¡£¾ï¤Ë¾å¤òµá¤á¡¢Ä´À°¤ËÂÅ¶¨¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅØÎÏ¤¬¼Â¤ë¤«¡¢»îÁö¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£