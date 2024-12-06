¡Ú°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¡¦£Ç¶¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥«¥Ã¥×¡ÛÍµÈÃ¤Ìé¤¬ÎÉ²½¤·º£Àá½é¾¡Íø¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÄ·¤Í¤¬Ä¾¤Ã¤¿¡×
¡¡°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¤Î£Ç¶¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£¶Æü¡Ê£³ÆüÌÜ¡Ë¡¢½à¡¹·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££¸£Ò¤ÇÍµÈÃ¤Ìé¡Ê£´£¸¡áÈÓÄÍ¡Ë¤¬Æâ³°¼«ºß¤ËÄÉ¤¤¾å¤²º£Àá½é¾¡Íø¡£½à·è¾¡Àï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡º£Àá¤ÏÄ·¤Í¤Ë¶ì¤·¤ß½éÆü¤Ï£µÃå¡¢£²ÆüÌÜ¤Ï£¶Ãå¤ÈÉÔÈ¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÄ·¤Í¤¬Ä¾¤Ã¤¿¡£²ò¾Ã¤·¤¿¡×¤È¹¥·ë²Ì¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡ÖÄ·¤Í¤Æ¤¤¤¿¤é·ê¸«¡ÊÏÂÀµ¡Ë¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¡£Â¼þ¤ê¤¬Âç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤á¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤òÆâ¤«¤é¤µ¤Ð¤¯¹¥ÆâÍÆ¡£¡ÖÉ÷¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¾å¤¬¤ê¥¿¥¤¥à¡Ê£³¡¦£´£°£·ÉÃ¡Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈµÚÂèÅÀ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£¤¿¤ÀËþÂ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¾¯¤·¼å¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¥ê¥ó¥°¸ò´¹¤È¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¾åÀÑ¤ß¤ò¿Þ¤ë¹½¤¨¡£
¡ÖÉ÷¤¬¶ì¼ê¤À¤·Åß¤Î°ËÀªºê¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¡Ä¡×¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤¬¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥«¥Ã¥×¤Ï£²Âç²ñÏ¢Â³Í¥½ÐÃæ¤ÈÁêÀ¤Ï¤¤¤¤¡£Â¼þ¤ê¤ÎÆñÂê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹¥ºàÎÁ¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»Å¾å¤²£³Ï¢Â³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¦¡£