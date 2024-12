コジコジとグリーティング撮影会も！COJI-COJI THE NONSENSE WORLD

POP UP NEXTは、さくらももこ原作の人気作品『コジコジ』のイベント「COJI-COJI THE NONSENSE WORLD」を東京ソラマチ®にて開催中です。

COJI-COJI THE NONSENSE WORLD

完売していた日程を含む一部日程のチケットの追加販売を2024年12月6日(金)18:00より開始しました。

また、会期中、会場にコジコジが遊びに来るグリーティング撮影会を実施します。

【「COJI-COJI THE NONSENSE WORLD」について】

「COJI-COJI THE NONSENSE WORLD」は、『コジコジ』の世界に入り込む体験型の展示イベントで、同作の漫画原作30周年を記念して開催しています。

「江戸ッ子の国の人間」を「神様」だと思い込んでいるメルヘンの国の仲間たち。

来場者には、「神様ご本人様」のたすきをかけて、「神様」として会場を巡って楽しめます。

会場には、『コジコジ』の仲間たちの不思議な関係に迫る「ロマンス!?の部屋」や漫画にも登場する「不思議屋」、『コジコジ』の名シーンを大画面で体感する「宇宙の子」など様々なエリアが登場します。

【チケット追加販売について】

販売スケジュール: 2024年12月6日(金)より販売開始

販売場所 : https://eplus.jp/cojicoji_tnw/

公式サイト : https://cojicoji-the-nonsense-world.com

【コジコジとのグリーティング撮影会を実施】

会期中の6日間、会場にコジコジが遊びに来ます!

「COJI-COJI THE NONSENSE WORLD」の物販エリアにて税込5,454円以上購入した方で、希望の方にグリーティング撮影会の抽選券が配られます。

当選番号の発表は、グリーティング各回の45分前に「COJI-COJI THE NONSENSE WORLD」公式Xにて発表します。

当選のお客様は、グリーティング開始時間までに展示会場前にお集まりください。

※グリーティング撮影会は各回25組を予定しています

※参加されるお客様は、スタッフの指示に従い、安全に楽しめます

※状況に応じて内容が変更になる場合があります

<実施日時>

2024年12月8日(日)、12月11日(水)、12月15日(日)、12月17日(火)、12月21日(土)、12月22日(日)

グリーティング開催日程

【COJI-COJI THE NONSENSE WORLD開催概要】

開催期間 : 2024年11月30日(土)〜12月29日(日)

開催場所 : 東京ソラマチ®5階 スペース 634

営業時間 : 10:00〜20:00(最終入場は19:30)

※最終日2024年12月29日のみ10:00〜18:00(最終入場は17:00)

アクセス : 東京都墨田区押上1丁目1-2

サイトURL: https://cojicoji-the-nonsense-world.com

価格 : 前売券 一般 1,500円(税込)

中高生 1,200円(税込)

小学生 800円(税込)

特典付き入場チケット 2,800円(税込)

当日券 一般 1,800円(税込)

中高生 1,500円(税込)

小学生 1,000円(税込)

特典付き入場チケット 3,000円(税込)

特典グッズ 記念メダル

【限定グッズ一覧】

グッズラインナップ

グッズ写真(1)

グッズ写真(2)

グッズ写真(3)

© さくらももこ

