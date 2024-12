今年デビュー20周年を迎えたSUPER EIGHTが、12月1日に配信リリースした新曲「LIFE GOES ON」のミュージックビデオ(MV)を公開した。この楽曲は、20周年イヤーを締めくくる全国ドームツアー「二十祭」に向けて制作された特別な一曲だ。MVは、SUPER EIGHTの原点である関西地方で撮影。兵庫県砥峰高原のススキが一面に広がる壮大な景色を背景に、関西出身の少年たちがさまざまな物語を経てたどり着いた20年の軌跡を歩んできた姿が描かれている。映像には「離れていても見上げれば 同じ空の下で繋がっているから」といった歌詞に合わせ、メンバー5人が空を見上げるシーンが盛り込まれ、ファンとの絆が強調された内容となっている。

「LIFE GOES ON」には、SUPER EIGHTとファン=EIGHTERが一体となるライブの光景をイメージしたコーラスパートが特徴的に使用されており、「Wow oh oh oh oh oh」とライブ中にSUPER EIGHTとEIGHTERが一体となって奏でるイメージで制作されたもの。20周年を祝福するかのように、会場全体に歌声が響き渡る光景が今にも目に浮かぶ。全国ドームツアー「SUPER EIGHT 超DOME TOUR 二十祭」は、7日・8日の福岡公演を皮切りにスタート。東京ドーム(21日〜23日)、京セラドーム大阪(2025年1月11日〜13日)でフィナーレを迎える予定だ。