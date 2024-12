レブロンは12月5日、リップケアシリーズの「レブロン キス シュガー スクラブ」を、サンリオのキャラクターとのコラボパッケージで限定発売した。「シナモロール」(シュガー ミントの香り)同商品は、洗い流さないシュガースクラブで角質ケアができるほか、3種類のフルーツオイル(※)の配合で保湿も叶える。今回のコラボでは、温かみを感じさせるユニコーンカラーをベースに、冬の雪降る夜空に各キャラクターがふんわり浮かぶ姿を取り入れ、優しい世界観を演出したデザインとなっている。

限定4色の展開で、「シナモロール」「ポムポムプリン」(シュガー ミントの香り)、「ハンギョドン」(ペパーミントの香り)、「マイメロディ」(サクラの香り)、「クロミ」(ピーチの香り)の5種類のデザインを用意している。「ポムポムプリン」(シュガー ミントの香り) ※EC限定「ハンギョドン」(ペパーミントの香り)「マイメロディ」(サクラの香り)「クロミ」(ピーチの香り)価格は各924円。(C)'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L653942