日本を執拗に狙う中国のサイバー攻撃グループ、新たな手法で検出困難
The Hacker Newsは12月5日(現地時間)、「ANEL and NOOPDOOR Backdoors Weaponized in New MirrorFace Campaign Against Japan」において、中国の国家支援を受けているとみられる持続的標的型攻撃(APT: Advanced Persistent Threat)グループの「APT10」に属する脅威グループ「MirrorFace(別名: Earth Kasha)」が、日本の個人および組織を標的にスピアフィッシング攻撃を行ったと報じた。
MirrorFaceは日本の組織を執拗に狙うことで知られ、今回は2024年6月ごろから政治組織、研究機関、シンクタンク、国際関係機関の個人に対するサイバー攻撃キャンペーンを実施したとみられる。
ANEL and NOOPDOOR Backdoors Weaponized in New MirrorFace Campaign Against Japan
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MirrorFaceは日本の組織を執拗に狙うことで知られ、今回は2024年6月ごろから政治組織、研究機関、シンクタンク、国際関係機関の個人に対するサイバー攻撃キャンペーンを実施したとみられる。
ANEL and NOOPDOOR Backdoors Weaponized in New MirrorFace Campaign Against Japan
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