à·ò¹¯Åª¥Ü¥Ç¥£áPerfume¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¢¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥É¥ì¥¹»ÑÈäÏª¤Ë¡ÖÆ±¤¸¿Í´Ö¤È»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÆâÌÌ¤ÎÈþ¤·¤µ¤â°î¤ì¤Æ¤ë¡×
¡¡½÷À3¿ÍÁÈ¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Perfume¤Î¡Ö¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤ÈÀ¾ÏÆ°½¹á¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¡ÖÂè53²ó ¥Ù¥¹¥È¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¾Þ2024·ÝÇ½ÉôÌç¡¡¼õ¾Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥É¥ì¥¹»Ñ¤äPerfume¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë³ßÌîÍ¹á¤ÈÂçËÜºÌÇµ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂè53²ó ¥Ù¥¹¥È¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¾Þ2024¡×¤Ç¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ç¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤ä¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÀ¾ÏÆ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò¤ß¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÆâÌÌ¤ÎÈþ¤·¤µ¤â°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ÆÆ±¤¸¿Í´Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥ÈºÙ¤©¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö3¿Í¤È¤â¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡Á¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡ª¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Ë½»¤Þ¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£