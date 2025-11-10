ÆþÍá»þ¤ËÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö¥Òー¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¡× ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸¶°ø¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¤«¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
¡ÖÅß¤ÎÆþÍá»þ¡¢¥Òー¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤í¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Òー¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬µ¯¤³¤ë¤È¼º¿À¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤Ê¤É¡¢Ì¿¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Òー¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¸üÌÚ°ßÄ²²Ê°å±¡¡×¤Î´¨²Ï¹¾ÀèÀ¸¤Ë¡¢¾Ü¤·¤¤²òÀâ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
´¨²Ï¹¾ »°ÂÀÏº¡Ê¸üÌÚ°ßÄ²²Ê°å±¡¡Ë
ËÌÎ¤Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±Áí¹çÉÂ±¡¤Ç¤Î¸¦½¤¤ò·Ð¤Æ·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°ìÈÌ¡¦¾Ã²½´ï³°²Ê¶µ¼¼¤ËÆþ¼¼¡£¤½¤Î¸å¡¢°ð¾ë»ÔÎ©ÉÂ±¡¡¢Ê¿ÄÍ»ÔÌ±ÉÂ±¡¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÉÂ±¡¤Ç¾Ã²½´ï¼À´µ¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¯¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢2015Ç¯¤ËÉã¤¬±¡Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¸üÌÚ°ßÄ²²Ê°å±¡¡×¤ò·Ñ¾µ¡£ÃÏ°è¤Î¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤È¤·¤Æ°ìÈÌ³°Íè¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¸üÌÚ¤«¤é°ß¤äÄ²¤Î¤¬¤ó´µ¼Ô¤ò¥¼¥í¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢ÀìÌçÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ëÆâ»ë¶À¤Ë¤è¤ë°ß¤¬¤ó¤äÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¾Ã²½´ïÆâ»ë¶À³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ³°²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡£
ÊÔ½¸Éô
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Ö¥Òー¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´¨²Ï¹¾ÀèÀ¸
µÞ·ã¤Ê²¹ÅÙÊÑ²½¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿ÈÂÎ¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£²¹ÅÙ¤¬µÞ¤Ë¾å²¼¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ·ì°µ¤â¾å²¼¤·¡¢°Õ¼±¾Ã¼º¤äÉÔÀ°Ì®¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÆþÍá»þ¤ËÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Å®»à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»à¤Ë»ê¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¸øÅªµ¡´Ø¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2011Ç¯¤Ï¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤ë»àË´¼Ô¿ô¤ÎÌó4ÇÜ¡¢1Ëü7000¿Í¤¬¥Òー¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤êË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¡Ö¥Òー¥È¡×¤È¤¤¤¦¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢Ç®¤¤¤ªÅò¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
´¨²Ï¹¾ÀèÀ¸
¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²¹¤«¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¥ëー¥à¤«¤é´¨¤¤¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤Ø°ÜÆ°¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£Íá¼¼¤ÏÅ®»à¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÃíÌÜ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¥Òー¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËËÉ¤²¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
´¨²Ï¹¾ÀèÀ¸
²È¤ÎÃæ¤Î²¹ÅÙº¹¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Åß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¦°á¼¼¤ä¥È¥¤¥ì¤ËÀìÍÑ¤ÎÃÈË¼´ï¶ñ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤Ø¤Î±ä¾Æ¤Ë¤Ï½½Ê¬µ¤¤ò¤Ä¤±¡¢¥¿¥¤¥Þー¤äÅ¾ÅÝ»ö¸ÎËÉ»ßµ¡Ç½¤ÎÉÕ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ú¡ÎÌ¡²èÉÕ¤¡ÏÅß¤Î¡Ö¥Òー¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤òÍ½ËÉ¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Û¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£